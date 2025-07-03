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00929本月配0.07元…帳面賠快10萬！存股哥：資產還是不斷往前、配置沒太大問題

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
00929連三月配息回升至0.07元，打破先前配息低潮，現金流與平準金結構逐步改善。本報資料照片
00929連三月配息回升至0.07元，打破先前配息低潮，現金流與平準金結構逐步改善。本報資料照片

00929公告本月配息0.07，已連續3個月配息達0.07，稍微中止連續半年的配息乾旱潮，以目前股價17.49計，單月殖利率0.4%、年化預估殖利率4.8%，其實配息部分已經有慢慢回升了。

大家都知道00929自去年6月配息0.2之後已連續一年股息走跌，到這三個月才慢慢回升到0.07，當然不可否認股價走低的影響最大，尤其929是全科技股構成的ETF，波動又更劇烈些，這本來就是佈局積極型ETF要有的認知。

看配息一定要看平準金構成，目前收益平準金0.63、資本平準金1.99。各位也可以觀察到00929自去年12/1到現在的平準金波動，收益平準金由0.44提升到0.63（期間一度剩下0.2左右）、資本平準金由2.69下降到1.99。

代表其實00929在調配平準金的配息是有一定的考量，至少收益平準金已在回升當中，過去半年多的低配息目前看來有些成效，且0.63已經是自去年12/1以來最高點，短期至少維持月配0.07應該沒問題。

當然最終還是要仰賴股價提升，才能吸引更多投資人加入，拉高整體可分配金額 這樣對收益平準金還有資本平準金才能有最直接的幫助，而不是一直靠資本平準金去配發吃老本。

我目前持有00929共43張，帳面-$96,796(-11.4%)，但我覺得存股本來就是要看至少5年，還有你整體資產跟現金流是否能持續增長，如果只過一年就覺得它配息很爛、股價很爛，那我覺得不管換到什麼標的也是照樣成為情緒的奴隸。

「情緒穩定」不管在人生各個領域都適用，就算我00929這支ETF帳面賠快10萬，但我整體的資產架構還是不斷在往前，那就代表我的配置沒有太大問題。

就連股神巴菲特也不是帳面所有標的都在賺，那作為一般人的我們，只要你的資產跟現金流穩定提升即可，這也是存股最難的地方，當你看到帳面跟股息都不好時，要去說服大腦相信「長期持有」這件事，本來就是想當違反人性的行為。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00929復華台灣科技優息ETF 月配息

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