0056股息縮水該轉去00919？達人「存水備不時之需」：不是不夠配

＊原文發文時間為7月1日

0056配息從上次的1.07元調降到0.866元，很多大大哀號「股價還沒折，股息先打八折了啦！」

一眼看過去，現在還沒「降息」的高股息ETF剩下00919，所以也有不少大大說要全力All in 00919了，事實上，現在說00919都不會降還太早，可以把它當成是還在蜜月期，現在轉換過去不一定比較好。

再回到0056，用今天收盤價34.71元來算，年化殖利率還是有11%多！這樣還是很高的好嗎？

再看了一下0056截至今天的淨值組成，

基本面額：25元 收益平準金：4.95元 資本平準金（資本利得）：4.77元

咦…？原來不是不夠配呀，甚至認真起來，還可以配出好幾次維持上一季的1.07元，所以0056應該是有戰略性的縮水，為了應對市場未來可能的震盪，提早做資源配置以「存水備不時之需」，也慢慢引導市場理性一點、別每次都只想配滿滿...

現在要評估高股息ETF，還是要多注意每次配息的組成結構、比例，不能只是單看殖利率了，能不能永續配、長期配且且能維持5%~6%以上的殖利率更重要，記得要「有本事」配高股息，而不是「硬配」出高股息，否則可能就是寅吃卯糧，與其一時爽，不如長長久久慢慢配。

所以，現在需要轉換到00919嗎？

我覺得當初買0056，是因為它的邏輯、策略、穩健的特性，當然不要人云亦云，一下追那檔、一下追這檔，也不需要因為一次配息下修就急著轉換，因為它其實配得出、只是選擇配多少而已。

而如果本來就有在配置多檔高股息ETF，想「輪流享用」不同ETF的配息節奏，那倒沒關係，但請記得，不代表追那個「當期配最多」的就是長期最賺，很多大大都在配息日很開心，但過幾季回頭一看帳面價值…可能就不一定笑得出來了。

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