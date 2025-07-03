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7月這五檔債券 ETF 年化配息率逾7%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
7月除息債券ETF年化配息率前十強(資料來源：CMoney)
7月除息債券ETF年化配息率前十強(資料來源：CMoney)

7月已公告除息債券ETF共49檔，CMoney資料統計至7月1日收盤價，年化配息率前五名依序為：第一金優選非投債(00981B)高達9.77%、群益優選非投等債(00953B) 達8.56%、台新美元銀行債(00842B) 達7.40%、台新特選IG債10+(00980B) 達7.13%，及凱基美國非投等債(00945B) 達7.05%；其中，00981B連續三個月維持住每單位配息0.072元，年化配息率逼近10%，配息表現遙遙領先。

第一金優選非投債ETF 經理人王心妤指出，本周美國大而美法案闖關，掀起美國政治圈爭議及財政危機；接著還有7月9日美國對各國緩徵高關稅到期日，關稅談判是否進入延長賽，持續留意對經濟與通膨後市影響。

王心妤說明，受到債券市場供給樣態改變，資金可望轉向其他高殖利率資產，非投資等級債券可望受惠收益投資需求；此外，聯準會主席鮑威爾鬆口，下半年降息循環重啟可能性，近期債券殖利率區間盤整之際，王心妤提醒，投資人不妨把握分批進場非投資等級債券，等降息啟動資金行情釋放，債券資本利得與收益同步受惠可期。

7月第一金優選非投債ETF(00981B) 最新配息作業時程已公告，詳見第一金投信官網資訊，網址：https://www.fsitc.com.tw/，把握7月17日前買進或持有，即可享有月配息權益。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

債券ETF 月配息

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