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0050「重返百元」約再10年？00985A掛牌前市值型ETF討論沸騰

聯合新聞網／ 綜合報導
0050分割、費率調降帶動討論，專家預估10年重返百元引關注，00985A募集、成分股調整也成PTT熱議焦點，市值型ETF投資風向持續變動。中央社
0050分割、費率調降帶動討論，專家預估10年重返百元引關注，00985A募集、成分股調整也成PTT熱議焦點，市值型ETF投資風向持續變動。中央社

市值型ETF近日再成焦點，0050在分割與費用調降帶動下，市場熱度持續升高。專家根據成立以來年化報酬率11%、每年除息約3%估算，指出「分割後的0050約再10年，就可重返百元」，引發網友關注與討論。

有投資人表示，去年0050降費用後就從006208「搬家」持續改買0050，質疑006208還有沒有競爭力，認為「規模沒0050大，費率調整沒感、拆股也慢一拍」。原PO也特別提到，野村00985A近期募集，成分股有變化，「台積電降到30%」等設計引起部份人嘗試小量參與。

PTT網友對於這波ETF風潮看法分歧。有人指出「我換了阿，高稅率族群那邊比較划算，只要會國小數學」，也有人認為「一樣的東西有什麼好比」、「買0050也等於幫6208抬轎」，強調成分股高度相似。

還有網友表示，「乾脆直接買GG如何，整天吵這個有點膩」，認為與其選ETF不如直接持有台積電，甚至有投資人分享「原本買6208，現在會調整成0050 80% +00985A 20%」，多數持觀望態度，等待00985A正式掛牌後再決定後續動作。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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