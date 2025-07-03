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三檔主動式ETF 買盤青睞
台股近期高檔震盪之際，野村台灣優選（00980A）、統一台股增長（00981A）、群益台灣強棒（00982A）等三檔主動式ETF獲得買盤青睞，昨（2）日收盤價均創掛牌來新高，以野村台灣優選來到11.4元最高，報酬率均遠超同期間台股表現。
野村台灣優選昨日收盤衝上11.4元，創下掛牌新高。
統一台股增長收11.05元居次；群益台灣強棒緊追在後、收10.95元。
綜合00980A經理人游景德、00981A經理人陳釧瑤、00982A經理人陳沅易等專家觀點，主動式ETF備受投資人關注，主因其「主動選股」機制，可即時依照市場變化進行調整。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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