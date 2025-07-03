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美股、市值型ETF 擁利基

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

美股由科技股領軍再攀新高，美國股票型基金及ETF近月績效也同步高歌。投信法人表示，市場風險情緒回穩，資金回歸積極型資產，預期美股及AI仍是全球股市及產業布局重心，可透過主動式操作的美股基金或聚焦成長題材的市值型ETF，掌握美股大盤及各產業投資機會。

據統計，上周整體股票型ETF淨流入254億美元，美股就占近半比例達101億美元。受惠資金流入，理柏資訊統計，投信發行的美國股票型基金包括瀚亞美國高科技、復華美國新星、群益美國新創亮點、聯博美國成長入息等基金近一個月漲幅逾5%優於美股大盤；ETF部分則是以復華S&P500成長（00924）、台新標普科技精選表現較為突出。

以伊停火、美國聯準會降息預期及AI熱潮激勵美股「績」昂，美股七巨頭當中，輝達、Meta、微軟近期股價相繼創下新高，僅特斯拉表現相對弱勢。復華美國新星基金經理人蔡佩珊表示，美國聯準會部分成員轉偏鴿態度、市場對AI發展樂觀，驅動美股走揚，預期關稅影響最壞情形已過，將採中性略偏多持股並以資訊科技類股為布局主軸。復華S&P500成長經理人吳允翔指出，AI蓬勃發展助力，使科技創新題材及美國大型科技股具備投資潛力，投資人也可透過美股市值型ETF掌握產業趨勢分散波動風險。

中國信託美國聚焦成長基金經理人唐祖蔭表示，標普500指數雖然創下歷史新高，但並未出現籌碼追高的現象，顯示短期可能維持高檔震盪，加上關稅政策寬限期將屆，市場趨於觀望。然而，市場正逐步消化關稅可能帶來的衝擊，全球避險基金正大舉回流股市，買盤主要集中在人工智慧（AI）產業的相關企業。隨著美股第1季財報顯示AI成長趨勢、變現能力越來越具體，長期成長動能強勁，資金水位仍有大幅上升空間，市場若回檔修正都可視為長線合理的進場點位。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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