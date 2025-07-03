債券ETF 除息 有甜頭

7月已公告除息債券ETF共49檔，根據CMoney統計至1日，年化配息率前五名依序為：第一金優選非投等債（00981B）達9.77%、群益優選非投等債8.56%、台新美元銀行債7.40%、台新特選IG債10+有7.13%及凱基美國非投等債7.5%。

第一金優選非投債連續三個月維持每單位配息0.072元，年化配息率逼近10%。經理人王心妤指出，本周美國大而美法案闖關，掀起美國政治圈爭議及財政危機。

接著7月9日美國對各國緩徵高關稅到期日，關稅談判是否進入延長賽，持續留意對經濟與通膨後市影響。

王心妤說，受到債券市場供給樣態改變，資金可望轉向其他高殖利率資產，非投資等級債券可望受惠收益投資需求。

此外，聯準會主席鮑爾鬆口，下半年降息循環重啟具可能性，近期債券殖利率區間盤整之際，投資人不妨把握分批進場非投資等級債券，等降息啟動資金行情釋放，債券資本利得與收益同步受惠可期。

台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF研究團隊表示，從歷史經驗顯示，當美國10年期公債殖利率高於基準利率時，為布局投資等級債券ETF的好時點。

據統計，國內投資 級債券ETF平均到期殖利率皆高達5%以上，極具投資吸引力。預期美國聯準會（Fed）今年9月可望降息，中長天期債券價格可望有機會上漲，進一步獲取資本利得，在投資等級債券找尋更好的收益機會，投資人可留意BBB級別債券，反映信用貼水，收益率相對更高。

台新投信表示，聯準會宣布4月起，再度放緩縮表，每月美債到期不再投資的上限下修至50億美元，大幅低於原先的250億美元，放緩縮表有助於市場流動性，債券可望止跌走揚。

不過，美國總統川普政策方向及節奏變化大，因此控管投資風險將成為關鍵，投資人可以選擇較高債息的債券，尤其中長期債券相對有較高的收益表現，享有每月現金流入，回歸債券投資長線領息、資產配置的價值。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。