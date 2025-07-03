卡位除息半導體ETF

AI需求持續強勁，法人趁台積電17日法說會前提早卡位，瞄準半導體股淘金，帶動台半導體ETF股價第3季上攻機會大增；法人表示，投資人可鎖定7月除息半導體ETF優先布局，留意除息前布局時機，掌握息利雙收。

根據CMoney統計，從7月16日起，將有11檔高含台積電成分股的台股ETF展開除息，包括新光臺灣半導體30（00904）、群益半導體收益與2富邦台灣半導體等三檔半導體ETF，以及八檔含積量逾二成以上的台股ETF上演除息大戲。

新光臺灣半導體30ETF預估年化配息率達10.9%，在同樣在7月除息半導體ETF中獨占鰲頭，也超前其他7月除息的高含積量台股ETF。新光臺灣半導體30 ETF經理人詹佳峯表示，台積電董事長魏哲家提到今年會是台積電規穩健成長的一年，顯示未來AI逐步應用在資料中心、電腦、手機、汽車、物聯網等，模型也愈趨複雜，需要更先進製程的半導體支援，持續看好台灣半導體產業長線發展。

群益半導體收益ETF經理人謝明志表示，受惠AI需求殷切，應用層面更廣泛，逐步進入軟、硬體並重階段，台灣半導體企業因囊括IC設計、晶圓代工、封測、設備商等上、中、下游供應，料將持續受惠，整體來看，在AI應用百花齊放、為半導體業成長增添動能下，投資人不妨透過台股半導體收益ETF來參與布局，能透過配息共享台灣優質半導體企業營運成果，滿足收益需求。

法人表示，考量近期美股走高、新台幣熱錢走得又快又急，加上台股景氣面臨綠燈衝擊，市場賣壓可能隨時出籠，投資人看好半導體後市之際，可轉向指數化配置，同步加碼半導體ETF或高含積量台股ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。