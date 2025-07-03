00706L、00673R 反分割 啟動

期元大S&P日圓正2（00706L）、期元大S&P原油反1（00673R）反分割投票正式於昨（2）日開跑，只要在6月20日前持有其中一檔ETF的投資人，近日都會收到通知書，並可以選擇書面投票或是電子投票方式進行投票。

這兩檔ETF若反分割投票通過，將使淨值回到20元以上，避免因為淨值過低遭遇交易管控等風險。

00706L、00673R是捕捉商品行情的重要工具，其中，00673R因近期國際戰事升溫，讓市場價值再度浮現，緊張局勢讓油價價格短線飆漲，也有積極型的投資人採取「逆勢交易」，就是於00673R大跌之際進場操作。

此前00673R投資人數一度大增六成，但在6月13日戰爭爆發當日，成交量一舉衝上18.2萬張，改寫掛牌以來歷史新高。

00706L則是國內唯一的日圓槓桿型ETF，當日圓對美元出現升值走勢時，可以提供投資人參與匯率行情的交易工具，基於日圓對美元近年呈現弱勢，投資人數近一年長期都在萬人以上。

這兩檔ETF目前都跌破7元淨值、進入交易管制，且期貨ETF有下市機制，呼籲持有的投資人等待反彈可先投票讓反分割通過，可以使淨值回到20元以上。

依元大投信ETF官網資訊，00706L、00673R皆因淨值持續低於7元，已暫停信用交易、停止借券及當沖交易，如未來再跌到5元、3元，還會有預收款券、限制買進等措施，若再低於2元則會有下市風險。

而透過反分割，可使淨值回到20元，更有餘裕等待反彈行情。

00706L、00673R反分割議案可透過各大證券App，進入集保電子投票平台投票。

反分割投票有簡單四個步驟：第一步，打開證券App，搜尋點選「股東e服務」；第二步，進入後點選「電子投票」；第三步，進入投票作業後，系統將自動帶出00706L、00673R反分割議案；第四步，選擇議案，點選贊成，僅數分鐘內即可完成，電子投票時間為7月2日至7月21日23:59分止。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。