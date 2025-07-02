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00911配息金額0.7元 單季配息率約2.8%、年化配息率約11.2%

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

兆豐洲際半導體（00911）公告季配息，00911預估配發0.7元，雖然較上期配發的1.2元調降0.5元，以2日收盤價24.85元計算，單季配息率約2.8%，年化配息率約11.2%。除息交易日為7月16日，最後買進日為7月15日，收益分配發放日為8月4日。對於追求AI趨勢且希望掌握本次00911配息機會的投資人，不妨趁勢買進並參與除息契機。

全球AI市場趨勢帶動高運算科技類股看俏，生成式人工智慧產品進入黃金發展階段，如輝達GPU供不應求，輝達總部更規劃在臺灣建置，帶動相關類股表現，建議持續納入含「輝」概念的投資題材，或是以ETF投資參與AI類股市場，增加資產累積的空間。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

AI ETF 配息

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