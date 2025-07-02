00911配息金額0.7元 單季配息率約2.8%、年化配息率約11.2%

借錢投資的好處是無中生有，例如我這100張00830，都是4月股災時借錢買的，如果不是台幣大幅升值，我其實會賺更多。算了，有賺就好，沒那個命。 賺錢了就來還錢，拉高一下維持率。 一般借錢投資是這樣計算的：拿100萬台積電抵押，可以借到60萬

2025-07-02 13:29