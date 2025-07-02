這檔海外高股息ETF近一年報酬達20%、年化配息率逾8%…法人分析理由

近一年來，陸港股市表現相對亮眼，讓許多投資人跌破眼鏡，而這也反映在追蹤陸港股的ETF表現上，例如富邦恒生國企（00700）、中信中國50（00752）等，近一年績效皆突破二成以上，在全球市場中表現前茅。台股中唯一一檔聚焦陸港股高股息企業的中信中國高股息（00882），近一年報酬率也接近二成，不僅是近一年少數績效為正的高股息ETF，且報酬率也遠遠將其他高息ETF拋在後頭。

對此，法人分析有三大理由，包含大陸官方在政策面大力做多；其次是AI技術突破助攻大陸科技產業；第三是低估值相對具吸引力，外資大力回補。

中國信託投信經理人葉松炫分析，去（2024）年第3季以來，大陸祭出多項穩定經濟與強化資本市場的利多措施，並透過穩房市、穩股市、穩內需等方針，加上降準等寬鬆貨幣政策，提升投資人信心。隨後在今年初開源大型語言模型「DeepSeek」問世，被視為大陸AI自主發展的重要里程碑，點燃市場對科技與創新產業的信心，也讓科技股估值修復。

川普雖於4月推出對等關稅政策，一度對大陸加徵超高稅率的懲罰性關稅，但隨著美中後續談判順利，利空逐漸被消化，帶動陸港股氣氛明顯轉好，在科技股領漲下，陸港股市中的科技板塊與新經濟板塊成為引領陸港股市向上攻堅的雙引擎。市場預期下半年大陸內需與政策刺激措施將陸續落地，加上外貿環境改善，也增添投資人對港股後市的信心。

葉松炫表示，港股中多數產業目前股價淨值比高，反映市場對公司未來成長潛力樂觀。而大陸市場整體估值仍處低位，目前海外主動資金對於大陸股票仍為低配；然針對未來政策刺激與經濟復甦潛力，可望吸引更多資金流入，帶動股價上漲。此外，過去一年南向資金持續流入港股，主因內地資金看好港股科技與消費等成長潛力，反映出內地投資者對港股後市信心強烈；目前南向資金於港股占比更已達近三成。

中國信託投信表示，00882是台灣掛牌的陸港股ETF中，經管費最低且為唯二配息的ETF，投資於香港掛牌的價值型陸股，以高股息為主，成分股主要涵蓋地產、金融等大陸經濟支柱企業，關稅戰以來最為抗跌外，更為大陸低利環境下的政策受惠股。

中國信託投信日前也公告00882配息，這次擬配0.55元，單次配息率約4.2%，年化配息率高達8.4%，7月16日除息，8月11日發放。葉松炫表示，00882選股策略鎖定高現金流、高殖利率的大型企業。過去一年在震盪市況中持續提供現金流，同時搭配港股行情回升，成為市場中少數能同時兼顧股息與成長的產品。在資金趨向防禦、追求現金流穩健的2025年下半年，00882可望成為投資人掌握全球分散收益、提高資產效率的優選工具。

台灣掛牌高股息ETF近一年績效排行(資料來源：CMoney)

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