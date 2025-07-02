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0056配息下修是默契？柴鼠兄弟「疑為將年化拉回10%」：跟上00878、00919等表態

聯合新聞網／ 柴鼠兄弟
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

難不成0056也有10%默契？在連續四季複製貼上1.07元之後，新的旺季週期開始，0056將季配金額下修到0.866元，暴力x4等於3.464元，就這麼剛剛好是公告日(6/30)收盤價34.62的10%。

如果對比過去四季1.07元與(公告時收盤價)：

2024年7月配1.07元(41.35)，暴力年化10.35%

2024年10月配1.07元(38.57)，暴力年化11.1%

2025年1月配1.07元(36.70)，暴力年化11.66%

2025年4月配1.07元(35.26)，暴力年化12.14%

2025年7月配0.866元(34.62)，暴力年化10%

過去四季同樣1.07元，但隨著股價一路下降，暴力年化跟著上升到12%。

而如果7月是0056新配息週期的開始，那0056似乎是隨著股價位階降低，刻意將年化拉回10%，不然就不會出現「0.866」這麼特殊的數字，而且是第一次看到0056配息評價出現小數點第三位。

如果我們大膽假設0056新年度會延續去年的配息政策，四季都穩定開出0.866元，那代表34.6元就是10％配息的分水嶺。

也就是說，10%很可能是0056不能明講的配息目標，就好像我們前陣子觀察到00878好像也隱約有一個9%默契。

0056、00878、00919是國內最指標的高股息ETF，它們的一舉一動都對整個高股息家族有引導作用和示範效果。

既然0056、00878都已經出現類似的舉動，接下來要注意的就是00919，在連續開出四個0.72之後，9月會繼續開高亮燈？還是也會校正回歸到10%附近？還蠻值得觀察的。

如果「複製貼上+年中校正」的配息政策，可以逐漸成為高股息ETF的常態，當配息的可預期性 提高了，投資人就不必每次在公告前擔心這期配息會不會暴漲或是縮水，那現金流的規劃就可以拉長到至少一年，也更能滿足存股族對穩定的期待。

這也是過去幾年我們一直在呼籲的配息政策透明化，但以上只是長期觀察數據後的合理推論，不確定我們的期待是不是正在逐漸成真，僅供參考。

◎本文內容已獲 柴鼠兄弟 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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