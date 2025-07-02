00922加碼進場！鴻海配5.8元史上最高、台積電雙核心撐市 市值型ETF強勢吸金

三大權值股之一的鴻海本日除息啦！每股配發5.8元，創下1991年掛牌以來的新高紀錄，回饋股東誠意十足，開盤後股價表現強勁，往填息之路邁進，讓數檔持有鴻海的市值型ETF連帶受惠，觀察市面上規模最大的五檔市值型ETF，國泰台灣領袖50（00922）、富邦台50（006208）漲幅近0.2%，富邦公司治理（00692）漲了約0.13%，元大台灣50（0050）漲幅約0.02%，元大臺灣ESG永續（00850）也有不錯表現。

ETF達人指出，除了鴻海，台積電也是市值型ETF的重要成分股之一，美國參議院週二通過大而美稅改法案，未來將降低半導體製造商在美建廠成本，不僅為台積電等晶片製造商帶來利多，也促進美國國內半導體產業擴大本土製造的戰略布局，若在2026前動工建新廠，可獲得35%的投資稅收抵免，遠高於現行的25%，為市值型ETF創造上漲動能。

達人進一步分析，以近期強勢竄出的市值型黑馬00922舉例，擁有約三成台積電，鴻海、聯發科權重約5%，台達電約佔了3%，除了電子半導體業，也持有17%金融族群，中信金、富邦金、國泰金、玉山金都是成分股之一，成分股遍及多元產業，都是市值大、流動性佳、獲利穩定的台灣領袖公司，截至6/27，00922規模達339億元，受益人數達14萬人，顯見該基金廣受市場喜愛。

理財達人強調，近幾年燒得很熱的AI話題，也跟00922息息相關，觀察00922成分股，有超過七成的權重與黃仁勳背板重疊，其中00922六月份剛換股的新兵台光電更有好消息，受惠未來ASIC（特定應用積體電路）專案的基板層數將超過30層，加上近期喜獲META 等供應鏈在ASIC訂單，強勁需求成長帶動6月分股價上漲超過一成，再創歷史新高，今年以來漲幅更是超過四成，成為大型股盤面亮點，投資人若想把握AI投資紅利可透過00922進行布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。