快訊

獨／桃園燒臘店三代四口受困二樓 爺爺見「1時機」帶頭突圍火場救全家

台幣盤中閃現28元！央行進場出手阻升 29.019元作收

「大陸無權干涉」達賴喇嘛宣布延續轉世制度 陸外交部回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

00961首配0.115元…成交量飆45倍創高！超越00919當年戰績

聯合新聞網／ 綜合報導
FT台灣永續高息ETF（00961）首度配息話題帶動成交量暴增，單日成交達8,229張、創掛牌新高，年化配息率高達15%，成為當日台股ETF最熱門標的。台股示意圖／聯合報系資料照
FT台灣永續高息ETF（00961）首度配息話題帶動成交量暴增，單日成交達8,229張、創掛牌新高，年化配息率高達15%，成為當日台股ETF最熱門標的。台股示意圖／聯合報系資料照

富蘭克林華美投信旗下「FT台灣永續高息ETF」(00961)昨日公告首度配息，今（2）日即引發市場投資人高度關注，成交量較上週大幅暴增45倍，創下掛牌以來新高，成為今日上市櫃台股ETF最受矚目的投資標的之一。

交易表現方面，00961今日交投熱絡，盤中最高觸及9.37元，終場以9.30元作收，上漲0.32%。

值得注意的是，00961今日成交量爆量達8229張，不僅較前一個交易日成長近10倍、較上週大福暴增45倍，更創下掛牌以來單日成交新高。

同時，00961也是今日唯一以溢價交易的台股ETF商品，顯示市場對高股息ETF的投資需求持續升溫。

00961自去年10月掛牌以來累積8個月收益，首次配息即展現強勁實力，每受益權單位預估配發0.115元，以最新收盤價計算，年化配息率高達15%，不僅為2025年ETF配息率之冠，更優於市場預期，也超越市場熱門ETF商品00919當年首配水準。

從投資組合來看，00961最新持股結構調整顯示，航運板塊比重已大幅提升至25.25%，並以航運龍頭長榮為最大持股。

市場分析指出，航運業在景氣週期高點時，由於固定資產攤提完成且現金流充沛，相較半導體等資本密集產業更具股息發放優勢，預期將為投資人帶來穩定的現金流收益。

今日台股受惠於美國總統川普「大而美法案」參議院過關，以及降低半導體製造商在美建廠成本等利多激勵，終場由黑翻紅，收盤上漲24.02點，以22,577.74點作收，漲幅0.11%，成交金額達新台幣2,976.02億元。

資料來源：玩股網
資料來源：玩股網

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00961臺灣ESG永續高息 ETF 月配息

相關新聞

00922加碼進場！鴻海配5.8元史上最高、台積電雙核心撐市 市值型ETF強勢吸金

三大權值股之一的鴻海本日除息啦！每股配發5.8元，創下1991年掛牌以來的新高紀錄，回饋股東誠意十足，開盤後股價表現強勁，往填息之路邁進，讓數檔持有鴻海的市值型ETF連帶受惠，觀察市面上規模最大的五檔

0056配息下修是默契？柴鼠兄弟「疑為將年化拉回10%」：跟上00878、00919等表態

難不成0056也有10%默契？在連續四季複製貼上1.07元之後，新的旺季週期開始，0056將季配金額下修到0.866元，暴力x4等於3.464元，就這麼剛剛好是公告日(6/30)收盤價34.62的10%。 如果對比過去四季1.07元與(公告時收盤價)：

00961首配0.115元…成交量飆45倍創高！超越00919當年戰績

富蘭克林華美投信旗下「FT台灣永續高息ETF」(00961)昨日公告首度配息，今（2）日即引發市場投資人高度關注，成交量較上週大幅暴增45倍，創下掛牌以來新高，成為今日上市櫃台股ETF最受矚目的投資標的之一。

100張00830都是股災時借錢買的！陳重銘曝「無中生有」投資法：績效已22%

借錢投資的好處是無中生有，例如我這100張00830，都是4月股災時借錢買的，如果不是台幣大幅升值，我其實會賺更多。算了，有賺就好，沒那個命。 賺錢了就來還錢，拉高一下維持率。 一般借錢投資是這樣計算的：拿100萬台積電抵押，可以借到60萬

媽媽買00919和00878為何獨漏0056？真相曝光…倆男笑：親戚才是最強投顧！

我媽沒買0056的原因 上週末回老家，我媽難得跟我聊投資，她說：「我終於買了00919跟00878！」 我有些訝異：「你不是一直都只買聯電跟鴻海嗎？怎麼突然想換標的？」 結果答案完全不意

選0056而非0050求「安心領息」的代價？理財館長：差了229萬

圖表分享：0050與0056定期定額PK 今天的數據是從2007年的十二月底開始定期定額，每個月投入一萬元，分別投到0050還有0056當中，一直累積至今的總資產差異，以下重點分享： ⁡ 1.不

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。