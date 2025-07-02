00961首配0.115元…成交量飆45倍創高！超越00919當年戰績

富蘭克林華美投信旗下「FT台灣永續高息ETF」(00961)昨日公告首度配息，今（2）日即引發市場投資人高度關注，成交量較上週大幅暴增45倍，創下掛牌以來新高，成為今日上市櫃台股ETF最受矚目的投資標的之一。

交易表現方面，00961今日交投熱絡，盤中最高觸及9.37元，終場以9.30元作收，上漲0.32%。

值得注意的是，00961今日成交量爆量達8229張，不僅較前一個交易日成長近10倍、較上週大福暴增45倍，更創下掛牌以來單日成交新高。

同時，00961也是今日唯一以溢價交易的台股ETF商品，顯示市場對高股息ETF的投資需求持續升溫。

00961自去年10月掛牌以來累積8個月收益，首次配息即展現強勁實力，每受益權單位預估配發0.115元，以最新收盤價計算，年化配息率高達15%，不僅為2025年ETF配息率之冠，更優於市場預期，也超越市場熱門ETF商品00919當年首配水準。

從投資組合來看，00961最新持股結構調整顯示，航運板塊比重已大幅提升至25.25%，並以航運龍頭長榮為最大持股。

市場分析指出，航運業在景氣週期高點時，由於固定資產攤提完成且現金流充沛，相較半導體等資本密集產業更具股息發放優勢，預期將為投資人帶來穩定的現金流收益。

今日台股受惠於美國總統川普「大而美法案」參議院過關，以及降低半導體製造商在美建廠成本等利多激勵，終場由黑翻紅，收盤上漲24.02點，以22,577.74點作收，漲幅0.11%，成交金額達新台幣2,976.02億元。

資料來源：玩股網

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