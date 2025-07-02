野村主動式 ETF 00985A開募

野村投信表示，時序進入第3季，台股將面對美國關稅談判、Fed降息時點與企業獲利雜音等三大變數，但台股挑戰前高機會仍大，因此若大盤出現不理性拉回，就是絕佳布局時機；看好產業仍以AI為主，包含：先進製程半導體、AI伺服器之關鍵零組件(如散熱、網通、電源管理)，7月為除息旺季，可留意產業展望較佳個股，暑假旺季來臨可適當分散布局至部份較不受美元匯率波動的內需股。台股經濟體質及產業結構相較其他新興國家強健，然而類股輪動快速、個股波動性大，投資人要掌握時機點實屬不易，不妨以市值型主動式台股ETF做為投資工具，搭上一流企業成長列車。

野村臺灣增強50主動式ETF(00985A)基金經理人林浩詳表示，回顧2025年上半年，台灣出口表現強勁，2月至5月年增率分別達31.4%、18.6%、29.9%與38.6%，其中AI伺服器零組件出貨最為亮眼，包括高階PCB、ASIC、GPU等產業皆展現強勁動能。受惠於美系CSP積極擴張AI資本支出，預期下半年相關供應鏈仍有望延續高速成長態勢。

供應鏈端也同步釋出正向展望。鴻海（2317）發言人指出AI伺服器訂單已排至2027年，目前最大的挑戰反而是產能能否及時到位；廣達（2382）方面亦樂觀看待美系CSP客戶的拉貨力道，預期下半年營運將進一步升溫。除了品牌組裝廠，AI伺服器的關鍵零組件廠也可望進一步受惠。比如高階PCB大廠金像電（2368）作為美系CSP(如AWS、Meta)的主要供應商之一，其訂單能見度已看到2025年第3季。隨著AI伺服器架構持續升級，推升PCB層數與材料等級需求，預期整體PCB供應鏈將持續受惠；高速傳輸交換器需求也同步升溫，尤其在CSP積極自研ASIC與GPU的背景下，交換器必須支援更高頻寬(如400G、800G甚至1.6T)以滿足AI模型訓練與推論的即時傳輸需求。從上述來看，台廠在AI供應鏈中扮演愈發關鍵的角色，將有助於挹注營運動能，並進一步帶動股價表現。

展望後市，林浩詳表示，目前台股大致維持盤堅格局，但隨著時序進入第3季，預期市場波動機率增加，但投資人也無需太過擔心，長期而言決定股價走勢的還是基本面與產業趨勢，而AI無疑是引領台股向上的核心動能，投資人可留意第3季變數帶來的投資機會，若市場出現非理性拉回，反而將是長線布局的良機。

AI的長線趨勢依然看多，市值型投資策略將會是不可或缺的一環，然由於國際消息面變化大且類股輪動快速，對於市值型投資人更建議加入「主動選股」，主動式市值型ETF不僅可以捕捉台灣具有全球競爭優勢企業的投資機會，更體現其一流企業在市場主導地位。野村臺灣增強50(00985A)主動式ETF 7月1日至4日募集，發行價格10元。

根據此檔ETF公開說明書，該基金第一大持股最高上限為30%、其他個股持股上限為10%， 此配置彈性可望相對完整掌握護國神山的成長潛力，同時兼顧發掘其他中大型質優股，借勢而進，造勢而起，乘勢而行，追求建置｢大而美」的投資組合，有助投資潛力更升級。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。