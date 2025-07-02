100張00830都是股災時借錢買的！陳重銘曝「無中生有」投資法：績效已22%

借錢投資的好處是無中生有，例如我這100張00830，都是4月股災時借錢買的，如果不是台幣大幅升值，我其實會賺更多。算了，有賺就好，沒那個命。

賺錢了就來還錢，拉高一下維持率。

一般借錢投資是這樣計算的：拿100萬台積電抵押，可以借到60萬

維持率 = 100 / 60 = 166.7%，如果台積電股價下跌，維持率也會往下，一但維持率低於130%的時候，券商就會在下午發出追繳令，通知投資人2天內補繳差額，把維持率補足到166%以上才會撤銷。

如果不補繳差額，就很可能被券商斷頭了。

想要提高維持率，重點在於「少借、多還」，例如有100張台積電，那麼拿50張去借錢就好，後面的50張還可以在必要時做擔保，避免被斷頭。

賺錢後也不要貪心，把部分獲利拿去還款，一來減輕利息負擔(3%以上)，二來提高維持率讓你更安心。

借錢投資最忌諱「貪心」，不要一直拗下去，股市總有意外。我賺錢就會拿去還，下次股災時就可以再借，生生不息也是不錯的。

目前的經驗，理財型房貸的機動性跟利率，還是優於股票質借。我是理財型借到沒錢，才會借股票。

純屬經驗分享，也請自行判斷。

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