媽媽買00919和00878為何獨漏0056？真相曝光…倆男笑：親戚才是最強投顧！
我媽沒買0056的原因
上週末回老家，我媽難得跟我聊投資，她說：「我終於買了00919跟00878！」
我有些訝異：「你不是一直都只買聯電跟鴻海嗎？怎麼突然想換標的？」
結果答案完全不意外。原來是我二阿姨先買了60萬的00919，最近又領到快2萬的股息，開心到處分享，我媽聽了也忍不住心動，決定「跟一點試試看」。
果然，親戚的影響力才是最強的投顧...
我又忍不住問我媽：「那妳怎麼不乾脆再買0056，這樣 1、4、7、10 月領；00878 在 2、5、8、11 月領；00919 在 3、6、9、12 月領，就能每個月都有股息入帳耶！」
媽媽聽完超認真地回我：「可是0056比較貴啊！」
我瞬間無言，她的選擇邏輯真是純樸…
原來在媽媽眼裡，股價30多塊的0056就算是「比較貴」；而20 元上下的00878或00919，看起來就「比較便宜」。
雖然覺得可愛又好笑，但也不得不說，至少她開始願意試著分散、也不再只抱著傳統電子股不放。對我來說，這已經是超大的進步！
有時候家人之間，分享一下自己的投資經驗，反而比什麼報告、數據、專家分析都還有用。
因為最終，帶來勇氣的，往往不是市場，而是生活裡最熟悉的人。
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