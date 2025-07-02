媽媽買00919和00878為何獨漏0056？真相曝光…倆男笑：親戚才是最強投顧！

我媽沒買0056的原因

上週末回老家，我媽難得跟我聊投資，她說：「我終於買了00919跟00878！」

我有些訝異：「你不是一直都只買聯電跟鴻海嗎？怎麼突然想換標的？」

結果答案完全不意外。原來是我二阿姨先買了60萬的00919，最近又領到快2萬的股息，開心到處分享，我媽聽了也忍不住心動，決定「跟一點試試看」。

果然，親戚的影響力才是最強的投顧...

我又忍不住問我媽：「那妳怎麼不乾脆再買0056，這樣 1、4、7、10 月領；00878 在 2、5、8、11 月領；00919 在 3、6、9、12 月領，就能每個月都有股息入帳耶！」

媽媽聽完超認真地回我：「可是0056比較貴啊！」

我瞬間無言，她的選擇邏輯真是純樸…

原來在媽媽眼裡，股價30多塊的0056就算是「比較貴」；而20 元上下的00878或00919，看起來就「比較便宜」。

雖然覺得可愛又好笑，但也不得不說，至少她開始願意試著分散、也不再只抱著傳統電子股不放。對我來說，這已經是超大的進步！

有時候家人之間，分享一下自己的投資經驗，反而比什麼報告、數據、專家分析都還有用。

因為最終，帶來勇氣的，往往不是市場，而是生活裡最熟悉的人。

◎本文內容已獲 倆男慢富生活 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。