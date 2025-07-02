選0056而非0050求「安心領息」的代價？理財館長：差了229萬
圖表分享：0050與0056定期定額PK
今天的數據是從2007年的十二月底開始定期定額，每個月投入一萬元，分別投到0050還有0056當中，一直累積至今的總資產差異，以下重點分享：
1.不投資的話少了超過600萬
每個月定期定額一萬元，總共投了211個月，累積211萬元，所以第一個要觀察的重點：不論是投資0050還是0056其實都累積了遠超過200萬的資產。這就是「投資」的重要！只要定期定額，不用頻繁看盤，更不用短線交易，就可以賺到的投資成果。
2.市值型跟高股息ETF終值差了229萬
即使0056的表現已經很不錯，這幾年下來累積到593萬，但0050讓你的資產突破800萬！高股息ETF雖然短期帶來一些領股息的快樂，但長期的成長性通常比較低。在選擇領股息的快樂前，不妨思考看看這將近兩百萬的差額是否可以接受。
不曉得這樣的數據差異，會不會讓更多投資高股息的讀者們，多配置一些市值ETF呢？
如果還卡在第一層尚未開始投資的讀者，越晚開始越吃虧。
◎本文內容已獲 理財館長 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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