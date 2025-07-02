0056持有均價37.38元卻不擔心？他還說：希望股價可以下跌

＊原文發文時間為6月30日

0056配息縮水照樣持續買進，下個月現金流為24440元以上，持有價位還原殖利率為9.26％。

0056投信公告公布配息，單季殖利率2.5％！還不滿意嗎？

最好是繼續增加配息不縮水，然後股價還能持續向上漲，價差股息雙豐收更好，我只能說一個字貪...

有人說明天要賣出0056改買其他檔更好配息的產品了！

假設0056今年配發利息為年化10%還不夠多嗎？

還有什麼更好的產品，現在可以買進呢？我是不知道，但我比較希望0056股價可以下跌，讓我可以買進更多股數！

以自己均價37.38塊去算，用0.866*4還原一年殖利率，還有9.26%自己是很滿意了，如果是25元買進的朋友，還原殖利率來到13.85％阿

領息越久均價變低，甜蜜殖利率才會慢慢出現，現金我買不到25元的價位，但我可以透過領息再投入，繼續讓價位越來越低；我就分享到這邊為止，還是持續買進為息而來！

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