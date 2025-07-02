0050半年小配0.36元來了！存股哥：目的是為「資本利得」而非股息

＊原文發文時間為7月01日

0050公告半年配息0.36，以今天收盤價48.64計，半年殖利率約0.74%，不過0050過往都是一月大配、七月小配，明年一月配息應該是2%-2.3%左右，看到時股價會到哪裡。

不過我存0050主要目的本來就是資本利得而不是股息，每年3%左右殖利率剛好跟質押利息打平，以過往大盤長期向上來看，就算槓桿來買指數，我認為長期勝率仍然偏高。

下半年應該會稍微調整一下存股策略，以0050為主，高股息跟金融股部位持平的話，我今年股息總值仍可以突破60萬，接下來就是開始佈局指數，用指數讓整體攻擊力再高些。

我的戰略模型如下。

高股息、金融股為主：給現金流跟容錯率

指數型為輔：衝資本利得、提高攻擊力

股票質押：時間加速、槓桿資金

黃金：最後避險、對沖黑天鵝風險

個人認為這套加強版現金流飛輪組合的可行性蠻高的，現金流源源不絕，融合各種標的、工具的優點，彼此截長補短，攻防一體、牛熊兼具，動中有靜又能借力用力。

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