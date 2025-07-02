100萬資金0050跟00713…10年內4％法則提領！楚狂人曝四方式：全這檔績效最好

你有沒有想過，如果十年前拿100萬出來買ETF，然後不再工作，每年只花掉4%當生活費，現在會變成什麼樣子？

不用上班、每天睡到自然醒，靠投資過生活聽起來很爽，但前提是你選的ETF不能雷、提領策略要合理。這篇就幫大家實測用0050跟00713建立退休部位的可行性，實際模擬10年後的資產與現金流狀況，讓你參考哪種組合比較適合退休規劃。

這兩檔ETF是目前台股ETF裡面最具代表性的兩種風格：0050屬於成長型，漲的時候衝最快，但配息相對少；00713主打高股息，抗跌、配息穩定但資本利得有限。那麼，把這兩檔拿來搭配退休提領的4%法則，結果會有什麼不同？

四種策略一次實測 先賣哪一檔差很多？

模擬條件我設計得很簡單，起始資金100萬元，投資期間10年，每年初先提領4%生活費，如果當年配息不夠，就賣股補足；如果配息超過，就把多的錢繼續投入。這樣的規劃可以兼顧穩定現金流又不會過度消耗資本，符合退休族群常見的理財思維。

這次我們測試4種配置方式：

每一種策略都按同樣邏輯模擬10年，並估算總提領金額與期末資產。報酬率的設定也有依據，不是亂抓的，像0050用的是實際近10年數據：含息年化報酬8%、未含息5%、股利率3%；00713則因為成立未滿10年，取過去7年實績推估含息報酬7%、未含息2%、股利率5%。這樣設計的目的就是要貼近真實狀況，而不是畫大餅給你看。

高股息穩、成長型衝 誰才是真正贏家？

先說結果，四種策略的表現都還不錯，但差異也蠻明顯的。

成長型ETF 0050全額投入的報酬最高，不只帳面市值增長幅度大，連提領現金也最寬鬆，整體資產接近翻倍；而高股息的00713則在穩定現金流方面勝出，每年都能提供超過4%的股息，不需要頻繁賣股補現金流，對於剛退休、追求穩定感的人來說，心理壓力也比較小。

比較有趣的是第三種策略：各半配置、優先賣掉00713保留0050。這招有點像「用高股息養成長型」，先吃穩定的股息，但保留長期成長潛力，十年下來提領現金略少於全0050，但保留下來的資產還是頗可觀，整體報酬也破八成，算是中庸但實用的選擇。

退休不是拼績效 穩住才是關鍵！

0050報酬率雖高，但波動也大，不是每個人都受得了市場大跌的心理壓力；00713雖然報酬低一點，但股息穩，對於想要安心過退休生活的人來說是更貼近需求的選擇。如果你剛退休、投資年限不到10年，又還不確定市場狀況，建議可以先採取「各半配置」的中間路線，這樣既不會錯過市場行情，也保留了穩定現金流。

畢竟退休後跟年輕時不一樣，年輕人歸零還有薪水救命，退休族則是要顧好每一筆錢，讓錢變成安全的現金流，而不是靠運氣博報酬。

最後提醒，這篇只是簡單的策略模擬，沒有最佳化參數或特殊挑選時點，就單純回測可行性給大家參考。實際操作時還是要根據自己的風險承受度、退休年限、生活開銷來調整策略。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：一百萬放0050或00713？4%法則領取十年後會如何？

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。