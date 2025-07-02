債券 ETF 規模寫今年來新低 群益 ETF 00953B 奪冠人氣最旺

美國聯準會放緩降息步伐，使得市場對後續降息預期明顯降溫，加上美債美元投資疑慮，進而影響債券投資人的進場意願，一向被認為是資金避風港的債券ETF，規模來到2.64兆首見2025年來新低。觀察103檔債券ETF今年來規模變化，雖然總額是減少，但仍有19檔逆勢增加，整體來看還是非投等債ETF較受投資人青睞。

19檔其中以月配型的群益優選非投等債ETF (00953B)規模增加180.47億人氣最旺；市場法人表示，非投等債的基本面展望持穩，配息率也高於其他債券，因此還是相對較吸引投資人，00953B將於7月3日進行除息，若有意參與00953B本月領息的投資人，7月2日是最後買進日。

群益投信債券ETF研究團隊指出，自美國總統川普宣布對等關稅以來，造成全球金融市場動盪，此時投資債券的要點應著重於利息收益，具有穩定配息的機制，可滿足投資人長期領息需求的非投等債ETF即是不錯的選擇。此外，非投等債存續期間短，受利率影響程度低。後市來看，在殖利率仍具吸引力下，穩健資金仍有望持續流入債市，而市場也偏好鎖高利率的券種，當中又以BB-B級、鎖定票面利率6%以上的成份券、選債機制納入信用因子加權之非投資等級債ETF最值留意，佈局非投等債ETF有助一次滿足投資者對於資產品質、穩健收益與搶攻資本利得等需求，投資人可把握相關債券ETF投資契機。

群益優選非投等債ETF (00953B)經理人李忠泰指出，雖然關稅政策恐將影響經濟、通膨數據，但目前企業基本面、現金流展望持穩，今年非投等債市場違約率預期將低於長期均值之下。同時，非投等債具有低存續期間、高票息等優點，再加上目前經濟衰退風險仍可控，預期未來景氣將溫和增長，相較其他債種，非投等債可望擁有較佳的表現。

觀察過往金融市場動盪之際，非投等債指數後續仍有不錯的表現，川普政策的不確定性仍高，連帶影響聯準會貨幣政策難以捉摸，惟黏滯的通膨數據料將強化聯準會主席鮑威爾對貨幣政策採觀望的態度，在當前市場不確定上升之際，建議投資債券應回歸初心，即以利息收入為主。在此情況下，基本面持堅、票面利率較高且存續期間較短的非投等債資產，其表現可望獲得較佳表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。