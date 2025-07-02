九檔新掛牌主被動 ETF 股價創新高 第3季績效大展鴻圖

全球股市受惠中東緊張局勢緩和、與對美國降息的期待，美股那指、標普500指數再創歷史新高，其中，美股科技七雄中，與AI相關的輝達、微軟、臉書、博通及台積電ADR股價持續衝高，法人表示，AI扮演下半年美股多頭引擎，與AI相關的科技及電力兩大亮點族群，股價在資金追捧下，有望續領風騷，連帶看好與美股科技、電力等相關的投信主、被動式ETF，第3季績效大展鴻圖氣勢強。

根據CMoney統計，今年以來新掛牌主、被動式股票型ETF多檔15檔，不少檔ETF歷經上半年的4月關稅衝擊、5月通膨隱憂、6月以伊戰火肆虐，與新掛牌贖回賣壓打擊後，截至7月1日止，共有九檔ETF股價創掛牌以來新高，其中，包括新光美國電力基建(009805)、台新標普科技精選(009807)追蹤指數與美股電力、科技類股相關，連續二天收盤價創上半年掛牌以來新高；另外，今年新上市的台股主、被動ETF股價近期表現不俗，分別有三檔被動式與三檔主動式ETF股價續強。

分析師表示，美股科技七雄股價各有表現，帶動美股多頭氣勢強勁，包括美股道瓊工業指數重返44,000點關卡，創下逾四個月新高；標普與那斯達克指數也分別連續兩日創歷史新高；費城半導體指數也再創一年新高，預計進入第3季後，當今全球企業評價與獲利成長，面臨關稅與需求疲軟的雙重壓力，如果若聯準會能提早降息，有望釋出正面信號。

新光美國電力基建(009805)ETF經理人劉恆誌認為，第3季若聯準會啟動降息，根據過去降息周期統計，電力公用事業、必需消費品、醫療保健和科技股表現良好，金融股則表現落後，看好科技、電力公用事業等相關類股，第3季績效有望續強，尤其是AI長線趨勢帶動下，科技創新持續扮演股價推手，而AI基建中，電力等公用事業類股，上半年在川普釋出核能復興利多政策帶旺、科技龍頭企業購買綠電強化AI軍備競賽需求大增、與美國本土老舊電網升級需求等三大動能持續驅動下，美國電力基建供應鏈獲利，更有望伴隨AI長多趨勢水漲船高。

新光投信量化投資團隊表示，近年美中科技角力不斷，美國在川普總統上任後，有意擴大數位主權，計劃透過「算力爭霸」將美國AI產業、能源政策與就業綁成「國家級戰略」，來因應中國的AI逼近戰略，特別在7月23日，白宮即將發布AI行動計劃與行政命令，預計在美國新AI行動計劃中，擴大美國本土電力業者「加速併網」-縮短電網滯留時間、「釋放土地」-解決資料中心用地不足、與「簡化開發許可」-減輕企業申請負擔，讓電力等AI基礎建設不構受限於美國冗長法規與土地政策，預估美國傳統電力基建商、核電與天然氣供應商將成為美國AI新政策下的首波紅利受惠者。

劉恆誌指出，以美國為主的電力基建類股，今年受到地緣政治衝突影響，電力基建股短期表現抗跌持穩，兼顧中長期有望AI趨勢趨漲，在美國新AI與能源政策有利推動下，美國電力基建等新能源ETF，兼顧科技成長與公用事業防禦雙重優勢，有機會成為未來十年最被看好的新美股主流。

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