00961首配驚喜開獎！年化15％刷新高股息ETF紀錄…航運股成最大助攻

隨著7月進入配息旺季，ETF市場再度聚焦高息題材。FT臺灣永續高息ETF（00961）1日公告首度配息，每單位配息0.115元，若以收盤價9.27元計算，單次殖利率1.24%，年化配息率更高達15%。這不僅創下今年高息ETF新高，也讓00961一舉成為市場矚目焦點。

預計7月16日除息 8月8日發放現金股利

航運持股拉高 高息實力備受矚目

自5月以來，高股息ETF陸續完成換股，00961也進行產業結構調整。最新成分股中，航運產業權重提升至約25%，其中長榮（2603）和陽明（2609）為前兩大持股，各佔8%與7%。這兩檔因運價高漲，配息殖利率都超過10%，為00961帶來強勁現金流來源，也讓首配數據相當搶眼。

第三季進入航運傳統旺季，法人看好運價有望持續高檔，推升航運族群獲利，成為00961後續配息表現的重要動能。隨著「航海王」效應發酵，市場預期00961未來配息水準有機會持續維持高檔。

ESG選股搭高現金流 雙重優勢布局

00961追蹤NYSE臺灣ESG高息指數，選股同時考量市值、流動性、獲利能力與永續經營，並以股利率與ROE年成長率決定權重配置。

前十大持股還包括健鼎、華碩、長榮航等高現金流企業，不僅搭上ESG趨勢，也為配息穩定度加分。

投資建議：短線搶息仍需看長期結構

這次配息公告後，或許有投資人會疑惑「現在進場來得及嗎？」法人提醒，雖然00961高配息吸引目光，但下半年全球仍有關稅政策、地緣衝突等不確定因素，這些都可能影響航運獲利與ETF配息穩定。

據今年整體市場水準，高息ETF多落在4-6%區間。投資人參與配息前，不只關心數字，更要檢視產業配置與長期體質，才能分散風險、穩健參與。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。