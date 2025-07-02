六檔台股ETF 大換股

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

下半年ETF換股秀開跑，臺灣指數公司昨（1）日公告包含大華優利高填息30（00918）、凱基優選高股息30、群益台ESG低碳50等六檔台股ETF追蹤的指數定期審核結果，電子股占比普遍下降，金融股占比拉高，相關成分股變動自2日起生效。

臺指公司昨日公布六檔台股相關指數定審資料，包括大華優利高填息30、凱基優選高股息30、群益台ESG低碳50、台新永續高息中小、永豐ESG低碳高息、兆豐龍頭等權重，牽動台股ETF規模達1,539.3億元；其中，凱基優選高股息30追蹤指數設有定期審核生效日起五個交易日的指數調整過渡期、台新永續高息中小的追蹤指數則設有八個交易日的指數調整過渡期。

大華優利高填息30此次30檔成分股中新增及刪除各11檔、凱基優選高股息30在30檔成分股中新增及刪除各14檔、群益台ESG低碳50則在50檔成分股中新增及刪除各三檔、台新永續高息中小在30檔成分股中新增及刪除各14檔、永豐ESG低碳高息在40檔成分股中新增及刪除各24檔、兆豐龍頭等權重則在33檔成分股中新增及刪除各六檔。

從產業比重觀察，大華優利高填息30此次的調整，電子類股相對微幅調降，不過仍為主要產業；而金融與傳產的比重略微提高。對此，大華優利高填息30經理人郭修誠表示，此次拉高銀行股占比，讓金融產業比重達25.05%左右，此外，傳產比重也略微提升，納入紡織、不動產與鞋業龍頭等。

然半導體仍占比超過兩成，電子產業比重也近五成，顯示儘管外部環境仍有不確定因素，但科技產業在需求帶動下，基本面仍相對穩健，投資人可伺機布局。

凱基優選高股息30研究團隊表示，換股過後，金融產業預計從原本的30%提高至40%，電子產業則從原本的占權重一半降至37%左右，傳產比重則持穩在20%出頭。預期以壽險為主體的金控股，上半年影響獲利的主要變數已過，下半年可望漸入佳境。

2025年已公告配發股息的平均台股企業股息殖利率為3.5%，對高股息ETF殖利率的合理期待建議落在4%~5%間，建議投資人在選擇高股息ETF標的時，以含息總報酬取代單純追求配息率高低，將股價競爭力一併納入考量，以免賺了股息卻賠了價差。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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