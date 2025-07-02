九檔新掛牌ETF 聚光

台股指數昨（1）日盤中攀升至4月以來高點22,730，今年以來新掛牌的15檔ETF，有九檔收盤價創掛牌新高；投信法人表示，美股那指與標普500指數領先創歷史新高，與AI相關的科技及電力兩大亮點族群股價有望續領風騷。

九檔今年新掛牌ETF股價創新高者，新光美國電力基建（009805）、台新標普科技精選二檔，追蹤指數與美股電力、科技類股相關，皆連續兩天收盤價創上半年掛牌以來新高；另外，今年新掛牌的台股ETF股價也表現不俗，各有三檔被動式與三檔主動式ETF股價續強。

新光美國電力基建ETF經理人劉恆誌表示，第3季若美國聯準會啟動降息，根據過去降息周期統計，電力公用事業、必需消費品、醫療保健和科技股表現良好，金融股則表現落後；在AI長線趨勢帶動下，美國電力基建供應鏈獲利，更有望伴隨AI長多趨勢水漲船高。

美國電力基建等新能源ETF，兼顧科技成長與公用事業防禦雙重優勢，有機會成為未來十年最被看好的新美股主流。

保德信市值動能50 ETF經理人張芷菱表示，隨著AI人工智慧的進步與各產業應用遍地開花，資料中心需要更強大的計算能力來處理大量數據，帶動高性能半導體的需求增加，有利於整體台廠供應鏈表現，此外，愈來愈多企業和個人轉向雲端服務，也需要大量伺服器和資料中心支持，不僅擴展其基礎設施，更推動台灣半導體需求增長。

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