科技型ETF 帶勁 表現亮眼

在AI、半導體與高科技產業帶動下，科技型ETF近一個月多檔標的表現明顯優於大盤。法人指出，在AI伺服器、高速運算與半導體需求穩健成長的背景下，建議可持續加碼相關主題型ETF。

根據CMoney統計至1日，觀察近一個月科技型ETF績效表現，包括中信日本半導體、台新日本半導體、第一金太空衛星、復華中國5G、國泰數位支付服務、國泰臺韓科技、富邦台灣半導體、兆豐洲際半導體、富邦科技、國泰費城半導體等ETF，績效優於台股大盤的5.6%。

台新日本半導體ETF基金（00951）研究團隊指出，日本走出失落30年，吸引投資大師及外資持續加碼，巴菲特在2025年波克夏股東大會上，明言將長期持有日本五大商社，展現對日本經濟改革與企業文化的高度信任；此外，根據日本財務省統計，今年4月外資單月買超日股金額高達3兆6,759億日圓，創歷史新高，可看出外資追捧日股的積極心態。就中長線來看，日股經濟基本面轉佳、政府對企業要求長期結構性改革、日圓本身即為避險貨幣等三利多加持下，漲升行情值得期待。

值得注意的是，台新臺灣IC設計動能ETF基金研究團隊指出，今年是AI應用落地元年，IC設計產業將扮演要角；展望2025年，根據工研院預估，整體IC產業較2024年增長，其中IC設計今年產值將達新台幣1.45兆元，較去年增長13.9%。

另外，著眼IC設計大廠積極推出AI相關晶片，預期多數IC設計廠商受惠AI時間將始於2025下半年至2026年，並在2026至2027年導入終端產品，有望提升具AI題材IC設計公司營收與獲利表現。

富邦投顧董事長陳奕光指出，在資金、籌碼面，超額儲蓄回升，2025年超額儲蓄將再創高，超越4兆大關、近三年投信買超金額可觀，所有ETF市值共達6.4兆元，約占整體上市櫃市值8.5%，預計可再成台股重要推動力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。