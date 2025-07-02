00961 年化配息率近15%

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

在全球高利率環境轉折未明、地緣政治風險持續升溫的背景下，台灣ETF市場展現強韌動能。進入2025年7月除息旺季，多檔ETF陸續公告配息計畫，其中，FT臺灣永續高息ETF（00961）宣布首配，將發出0.115元配息，若以昨（1）日收盤價9.27元計算，單次殖利率為1.24％，年化配息率約為14.88%，創下2025年以來高息型ETF最高配息率紀錄，並預計於7月16日除息。

法人指出，2025年受川普對等關稅風暴影響，資本利得收入不如預期，多檔ETF面臨降低配息壓力，整體指數息率預計落在4%至6%區間。

儘管下半年全球降息環境與美中貿易關係緩和帶來利多，但配息能力的結構性變化與政策不確定性仍是主要挑戰。

富蘭克林華美表示，00961追蹤NYSE臺灣ESG高息指數，透過市值、流動性、獲利性及Sustainalytics ESG評核機制篩選標的，並以股利率及ROE成長率決定配置權重。

2025年台灣企業獲利預估成長16%，加上成分股主要布局航運、半導體、金融等高現金流產業，並結合ESG評估標準，有助於提升長期配息的穩定性。

緊隨其後的元大高股息ETF，每單位配0.866元，以最新收盤價34.71計算，年化配息率約10.00%，預計在7月21日除息。元大台灣價值高息ETF年化配息率則為5.33%；中信成長高股息及復華台灣科技優息昨也公告配息，每單位配發0.077元、0.07元，年化配息率分別為5.04%及4.8%，為投資人提供多元配置選擇。

在債券型ETF中，群益優選非投等債ETF，每單位0.065元、年化配息率約8.56％，預計3日除息。投資等級債部分以FT投資級債20+ETF最高、年化配息率達6.71%，其後為新光BBB投等債20+ETF，年化配息率約6.68%。而凱基A級公司債ETF、大華投等美債15Y+ETF及統一ESG投等債15+ETF的年化配息率則維持在6%左右，展現債券型商品的收益穩定性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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