統一美國50 下周募集繳款

統一投信睽違六年多，再推出聚焦美股的ETF，統一美國50 ETF（009811）將於9日至11日募集繳款，追蹤指數利用市值篩選出美股50強企業，包括九大產業龍頭，讓投資人用一檔ETF就能掌握美股成長的核心力量。

統一投信昨（1）日舉行統一美國50 ETF募集記者會，總經理董永寬指出，全球股市領頭羊的美股續創新高，然觀察台灣投資人在ETF的實際投資情況可發現，目前投資在台股的ETF總規模超過3兆元，但海外股票ETF規模卻不足3,000億元，美股ETF仍是資產配置中不可或缺的一塊拼圖。

統一美國50經理人林良一表示，近期公布的經濟數據及企業財報顯示，美國經濟保持堅韌，大型企業的獲利動能也呈現領先，使今年美股獲利預估仍有雙位數成長，且主要來自大型股貢獻。大型股具備研發能力較強、坐擁護城河優勢，加上營運更具規模經濟，獲利撐腰，在多頭行情中漲幅通常能領先。

統一投信分析，根據ICE指數公司資料，統一美國50追蹤美國50指數以在美國證券交易所上市的股票為母體，並排除海外存託憑證（DR股）。同時，指數成分股需具備良好流動性，並滿足三項條件，包括未調整市值必須達到千萬美元等級、股價介於1美元~1萬美元之間，且自由流通比例在5%以上。最後，美國50指數挑選市值排名前五十大企業作為成分股，並以自由流通市值進行加權，反應成分股的實際流動性。

美國50指數為季調整，於每年的3、6、9、12月定審。其中，成分股新增及刪除在3、9月進行，6、12月僅會進行權重調整以符合市況。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。