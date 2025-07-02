19檔債券ETF 逆勢增胖

美國聯準會放緩降息步伐，加上美債美元投資疑慮，影響債券投資人的進場意願，一向被視為資金避風港的債券ETF規模來到2.64兆元，是今年首見新低。103檔債券ETF今年來規模總額減少，但仍有19檔逆勢增加，整體來看還是非投等債ETF較受投資人青睞。

群益優選非投等債ETF（00953B）經理人李忠泰指出，雖然關稅政策恐將影響經濟、通膨數據，但目前企業基本面、現金流展望持穩，今年非投等債市場違約率預期將低於長期均值之下。同時，非投等債具有低存續期間、高票息等優點，再加上目前經濟衰退風險仍可控，預期未來景氣將溫和增長，相較其他債種，非投等債可望擁有較佳的表現。

觀察過往金融市場動盪之際，非投等債指數後續仍有不錯的表現，川普政策不確定性仍高，連帶影響聯準會貨幣政策，惟黏滯的通膨數據料將強化聯準會主席鮑爾對貨幣政策採觀望的態度，在當前市場不確定上升之際，投資債券應以利息收入為主。在此情況下，基本面持堅、票面利率較高且存續期間較短的非投等債資產，其表現可望獲得較佳表現。

第一金優選非投債ETF經理人王心妤指出，包括4日將闖關的大而美個人及企業稅改法案，可能掀起的財政赤字危機，美銀預估，年底前可能新增公債發行量達1兆美元，長短天期公債供給樣態改變，公債市場恐再起波瀾；9日則是美國對各國緩徵高關稅到期日，關稅談判是否進入延長賽，持續留意對經濟與通膨後市影響。

王心妤說，市場預期，美國公債發行重心轉向二至七年期債券，中短天期公債供給量大幅釋出，超額供給恐怕造成價格波動，影響收益型資產投資者持有，資金將轉向其他高殖利率資產，非投資等級債券可望受惠。

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