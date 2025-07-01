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大盤盤中創3月來新高 六檔台股ETF收盤創新高

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
下半年第一個交易日，台股大漲以待，盤中並創下3月初以來新高，終場大漲297.7點。台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
下半年第一個交易日，台股大漲以待，盤中並創下3月初以來新高，終場大漲297.7點。台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

下半年第一個交易日，台股大漲以待，盤中並創下3月初以來新高，終場大漲297.7點。進一步觀察台股ETF表現也連帶紅通通，統計73檔台股ETF中有6檔收盤價創下新高，分別是主動群益台灣強棒（00982A）、主動野村臺灣優選（00980A）、保德信市值動能50（009803）、主動統一台股增長（00981A）、聯邦台精彩50（009804）、華南永昌優選50（009808），又以主動群益台灣強棒單日漲幅0.83%、成交量26,868張價量齊揚表現最佳。

市場法人表示，今年來雖然在關稅、美債、地緣政治影響波動加劇下，台股指數表現區間震盪，不過，今年全球景氣還是走向正面，有利主動選股操作創造績效，投資人可多利用主動式台股ETF介入台股。

群益投信台股ETF研究團隊表示，全球金融市場近期呈現風險偏好升溫格局，主要受聯準會政策轉向預期及地緣政治緩和雙重驅動。聯準會主席鮑爾於國會聽證會釋出關鍵政策訊號，首度承認「風險平衡轉向」，強調貨幣決策將取決於經濟條件而非預設時程，並鬆口關稅政策若未顯著推升通膨，可能啟動寬鬆周期。此談話使市場解讀為鴿派轉向，9月降息機率升至70%。主動式台股ETF的好處就是無論市場多空，持股都可以適時調整；投資以對等關稅事件為例，主動式ETF可立即參酌關稅對各產業的影響分析，來做持股的調整。而在盤整期間，主動式ETF可精選蓄勢待發潛力股，又或是在多頭時期積極加碼成長性產業，以更大程度地尋求超額報酬機會等等。

主動群益台灣強棒經理人陳沅易表示，以伊衝突暫緩提振市場信心，後續仍需觀察川普大而美法案進展、7月9日暫緩大限前主要國談判進展、台幣表現。整體而言，在大盤大區間震盪盤勢下，投資策略可保持守中帶攻。資產配置方向建議AI績優族群與高殖利率族群並行，適時相對高檔賣出與相對低檔勇敢買進仍是必要投資動作；AI科技股持續居全球關鍵供應鏈角色，非電族群在內需穩健下表現亦有多元題材可關注，看好高殖利率、AI、台幣升值受惠股、和受惠7月生技展及時令消費的醫藥及食品類股，整體而言，對台股中長期表現仍正向看待。

六檔台股ETF收盤創新高(資料來源︰CMoney 統計至7/1)
六檔台股ETF收盤創新高(資料來源︰CMoney 統計至7/1)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

高殖利率 台股指數 台幣升值 ETF

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