下半年換股秀登場 00918等六檔ETF打頭陣

臺灣指數公司1日公告包含大華優利高填息30（00918）、凱基優選高股息30（00915）、群益台ESG低碳50（00923）、台新永續高息中小（00936）、永豐ESG低碳高息（00930）、兆豐龍頭等權重（00921）共六檔台股ETF所追蹤的指數進行定期審核，相關成分股納入和刪除變動將自7月1日交易結束後生效（亦即7月2日起生效）。

大華優利高填息30追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選股利高填息30指數，此次30檔成分股中新增及刪除各11檔。此次新增成分股有儒鴻、鴻海、京元電子、富邦金、元大金、台新金、潤泰全、臻鼎-KY、啟碁、寶成、潤泰新；刪除成分股為亞泥、聚陽、東元、宏碁、國產、兆豐金、大聯大、中美晶、環球晶、群聯、中保科。

凱基優選高股息30追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息30指數，此次30檔成分股中新增及刪除各14檔。並於指數定期審核生效日(含)起設有5個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動之權重分配在5個交易日內調整。

此次新增成分股有潤隆、瑞昱、群光、華航、富邦金、國泰金、凱基金、元大金、潤泰全、上海商銀、樺漢、洋基工程、矽創、潤泰新；刪除成分股為微星、億光、義隆、京城銀、兆豐金、信邦、欣銓、智易、榮剛、中磊、中美晶、環球晶、富邦媒、豐泰。

群益台ESG低碳50追蹤臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數，此次50檔成分股中新增及刪除各3檔。此次新增成分股有亞德客-KY、貿聯-KY、大聯大；刪除成分股為儒鴻、華城、微星。

台新永續高息中小追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃永續高息中小型股指數，此次30檔成分股中新增及刪除各14檔。並於指數定期審核生效日(含)起設有8個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動之權重分配在8個交易日內調整。

此次新增成分股有福懋、仁寶、聯強、大同、億光、漢唐、京元電子、國產、冠德、文曄、橘子、復盛應用、志強-KY、百和；刪除成分股為中華、宏碁、創見、京城銀、統一證、國票金、大聯大、遠雄、亞翔、頎邦、力成、台燿、群電、至上。

永豐ESG低碳高息追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃ESG低碳高息40指數，此次40檔成分股中新增及刪除各24檔。此次新增成分股有聚陽、堤維西、勤美、伸興、華碩、群光、億光、美律、義隆、可成、國產、宏璟、第一保、國泰金、全科、瑞鼎、德淵、中美晶、群益證、橘子、倉和、復盛應用、匯僑設計、大江；刪除成分股為中宇、興農、友達、中華電、京城銀、統一證、華南金、玉山金、兆豐金、遠百、全漢、太醫、新鼎、中租-KY、元大期、群益期、新普、台郡、崑鼎、達方、宇瞻、可寧衛、光隆、信義。

兆豐龍頭等權重追蹤臺灣指數公司特選臺灣產業龍頭存股等權重指數，此次33檔成分股中新增及刪除各6檔。此次新增成分股有儒鴻、華城、冠軍、正隆、台光電、櫻花建；刪除成分股為遠東新、亞德客-KY、和成、永豐餘、台達電、國產。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。