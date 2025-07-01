台股主動式ETF三強滿月了 「這檔股價」唯一飆漲雙位數

今年5月密集掛牌的3檔台股主動式ETF滿月成績揭曉！其中，主動統一台股增長（00981A）以掛牌滿月漲幅10.72%奪冠，不僅是唯一股價突破雙位數漲幅者，總市值也突破31億元，月增幅12.54%，拿下股價漲幅、市值成長雙冠王。

雖然3檔ETF的掛牌時點不同，野村的00980A於5月5日率先上市，群益00982A於5月22日接力，統一00981A則在5月27日登場，但從00981A掛牌日作為三強「共同起跑點」比較，更能看出實力高下。

統計5月27日至6月30日，統一00981A股價後發先至，不但已超車群益00982A，00981A股價飆出10.72%漲幅，穩居榜首。同期間，00982A則上漲9.03%，00980A漲6.62%。

再觀察同期間規模變化，統一00981A總市值也是雙位數成長，增幅12.54%稱霸；00982A雖然以市值36億元居3檔之首，但市值大減24.84%，反映市場資金轉向；00980A總市值22.5億元，月增8.17%。

從3檔ETF前十大持股來看，都著重布局AI概念股與大型權值股，例如台積電（2330）、中信金（2891）等。其中00981A更結合AI供應鏈與高殖利率題材，納入廣達（2382）、貿聯-KY（3665）等，展現組合靈活多元，強調增長潛力與收益兼顧。

投資專家指出，在台股高檔震盪、資金重回基本面導向的環境下，主動式ETF在波動的市況中更能發揮靈活選股實力。00981A掛牌後一鳴驚人，也為後續台股主動型產品市場增添信心與亮點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。