重量級高股息ETF買什麼？上半年換股名單出爐 這三檔獲高度青睞

六檔千億元規模等級的高息ETF上半年換股名單全數出爐，其中，共有15檔獲得高度青睞，又以聯電（2303）、可成（2474）、聯詠（3034）重複度最高。

盤面上的重量級高息ETF為元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）、復華台灣科技優息（00929）、元大台灣高息低波（00713）、元大台灣價值高息（00940），六檔規模介於1,244.77億元至4,654.9億元間，合計六檔總模來到1.74兆元，一舉一動都成為市場關注焦點。

統整六檔高息ETF的「新」持股清單，統計共有15檔個股獲得半數以上的台股高息ETF寵愛，聯電、可成、聯詠最受到千億等級高息ETF愛戴，均入列這六檔高息ETF持股清單中。

中信金（2891）、瑞儀（6176）、華碩（2357）、群光（2385）以及力成（6239）也受到五檔重量級高息ETF的青睞。

文曄（3036）、仁寶（2324）、健鼎（3044）、台表科（6278）、大聯大（3702）、富邦金（2881）、長榮航（2618）則被四檔的高息ETF所納入，相關高重複性的個股在籌碼面中長期具有一定的支撐力道。 重量級台股高息ETF持股重疊表現

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