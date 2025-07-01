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一次投資美國50大企業 統一投信推「美股版0050」

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
統一美國50 ETF（009811）基金經理人林良ㄧ、統一投信總經理董永寬、資深副總張美媛、協理袁永騰合影。記者賴昭穎／攝影
統一美國50 ETF（009811）基金經理人林良ㄧ、統一投信總經理董永寬、資深副總張美媛、協理袁永騰合影。記者賴昭穎／攝影

統一投信宣布，將於7月9日至11日募集繳款的統一美國50 ETF（009811）（基金之配息來源可能為收益平準金），這檔基金追蹤之指數利用市值篩選出美股50強企業，包括九大產業龍頭，讓投資人用一檔ETF就能掌握美股成長的核心力量。

統一投信指出，蘋果創辦人賈伯斯名言「簡單其實比複雜更困難，但一旦做到了，便創造了奇蹟」，奠定蘋果在消費性電子產品市場的領導地位。而用簡單的投資策略，濃縮美股精華，正是美國50指數的核心精神。

統一美國50 ETF(基金之配息來源可能為收益平準金)基金經理人林良一表示，近期公布的經濟數據及企業財報顯示，美國經濟保持堅韌，大型企業的獲利動能也呈現領先，使今年美股獲利預估仍有雙位數成長，且主要來自大型股貢獻。大型股具備研發能力較強、坐擁護城河優勢，加上營運更具規模經濟，有獲利撐腰，在多頭行情中漲幅通常能領先。美國50指數聚焦美股藍籌股，使追蹤該指數的009811成為布局美股行情的優質選擇。

統一投信分析，根據ICE指數公司資料，009811追蹤的美國50指數以在美國證券交易所上市的股票為母體，並排除海外存託憑證（DR股）。同時，指數成分股需具備良好流動性，並滿足三項條件，包括未調整市值必須達到千萬美元等級、股價介於1美元~1萬美元之間，且自由流通比率在5%以上。最後，美國50指數挑選市值排名前五十大企業作為成分股，並以自由流通市值進行加權，反應成分股的實際流動性。

此外，009811追蹤之美國50指數為季調整，於每年的3、6、9、12月定審。其中，成分股新增及刪除在3、9月進行，6、12月僅會進行權重調整以符合市況。009811發行價每股10元，募集繳款期間，每張只要一萬元，投資人透過統一投信申購還可享零手續費優惠。009811為半年配，於每年3、9月底評價，保管銀行為台灣銀行。若將配息帳戶設定為台銀，可免除10元跨行匯款手續費。

統一投信提醒，金融商品淨值有可能因各項總經或產業因素變化而上下波動，投資人選擇ETF時可觀察相關金融市場的政經議題變化及評估個人風險承受程度，以作為投資布局時的參考依據。配息時也需留意基金配息率與追蹤指數殖利率之差異。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

蘋果 美股 美國經濟 統一投信 ETF

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