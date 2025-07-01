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0050 ETF連結基金不配息級別掛牌 TISA元大投信布局退休長線投資

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
ETF示意圖。圖／ingimage
ETF示意圖。圖／ingimage

響應金管會推動「臺灣個人投資儲蓄帳戶」（TISA）制度，強化國人退休資本準備，元大投信率先推出0050 ETF連結基金TISA級別，除結合TISA投資低門檻、低費率優勢，採不配息設計放大長期複利潛力，定期定額更不設扣款金額上限，幫助投資人以規律性的自主投資方式，追求資產成長。

市值型ETF長期成長潛力受投資人重視，且近年主要權值股獲資金行情顯著，根據Bloomberg資料顯示，2024年臺灣50指數含息報酬率約48.9%，大幅領先大盤含息報酬率31.7%超過17個百分點，創下0050自2003年掛牌以來領先大盤最大幅度，相關優勢亦反映於市值型投資表現。

元大投信說明，本次上架之0050連結基金TISA級別採不配息設計，基金超過九成資產配置於0050，追求績效表現與0050報酬率連動。0050為目前台股主被動ETF中經理費率最低，截至2025年6月30日最新規模計算，經理費僅約0.1035%，且0050 ETF連結基金投資0050的部位，經理費不會重複收取，其他10%以下因應申贖之現金部位，除了比照0050經理費率外，TISA級別將再打五折。

投資人透過TISA帳戶每月定期定額投資0050連結基金TISA級別，並連續扣款達24個月（含）以上，將再享有免申購手續費優惠，最低投資金額新台幣1,000元，且不設扣款金額上限，無論是剛起步的新手投資人，或是尋求退休金長線規劃的族群，皆可輕鬆參與，逐步追求資產成長。

為提供投資人更多樣化的長期投資選擇，元大投信亦同步推出0056 ETF連結基金TISA級別，主要投資於0056且同樣採不配息設計，自動將0056配息再投資，增加複利效果潛力，更節省自行再投入所需的交易成本。相較一般高股息標的，透過不配息級別可避免現金流反覆提領後再投入，對於長線領息投資人更具效率。

元大投信表示，對於距離退休時間長達30至40年的年輕存股族，可透過TISA定期定額的規律投資，及早建立存股計畫，善用「時間×不配息」搭配連結基金不配息，盡可能擴大複利優勢。

元大投信並提醒，0050、0056完全集中投資台股，承受單一市場股票系統性風險，無法透過增加成分股進行分散，投資前應有完整的資金投入規劃，以避免過度承受單一年度大跌風險。但相對，市場出現顯著修正之際，亦是著眼台灣優質企業股營運韌性，及長期相對全球股市的股息配發優勢，評估於相對低點加碼的較佳機會。

0050截至5月底，定期定額交易戶數約36.3萬戶，但因執行分割作業，6月11日至17日暫停交易五天，若定期定額扣款日在此期間內，則不扣款，據了解，影響交易戶數有可能上看14萬戶，6月定期定額交易戶數會失真。

臺灣50指數與大盤近十年報酬表現
臺灣50指數與大盤近十年報酬表現

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

高股息 定期定額 元大投信 ETF

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