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高股息ETF填息慘況連連！00713、00915長期貼息挨轟「垃圾」

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

高股息ETF配息是投資人最關注的事情，不過是否成功填息，也是值得注意的關鍵之一。一名網友PTT分享季配型高股息ETF近期填息表現，指出多數產品近幾次除息皆未完全填息，僅0056表現相對亮眼，其餘如00713、00915等仍處於長期貼息狀態。原PO以圖表揭露各檔含息股價與填息進度，引發網友熱烈討論，有人直指「00713真的是垃圾」，也有人反思填息與否是否真有意義。

根據原PO整理的圖表資料，針對六檔季配型ETF——0056、00713、00878、00915、00918與00919進行比較，若以含息價格是否回到今年4月2日為分界，表現順序為0056、00918、00778、00919、00713、00915。從實際填息次數觀察，0056近兩次皆成功填息，被原PO戲稱為「睪丸扛霸子」，相較之下，00713與00915連續五次貼息，00878、00918與00919也接連未填息，情況不樂觀。

這番數據整理掀起不少網友共鳴，尤其是00713成為眾矢之的，不少人留言直言「00713真的蛋雕」、「當初被吹到爆，現在只有慘」、「3張要套到天荒地老了」、「建議不要存713」。有人嘲諷曾經高喊713「平起平坐0050」的說法，如今只剩「過譽」與「小認賠跑了」的嘆息。

然而，也有網友跳出來為00713緩頰，指出「00713含息報酬其實和0050差不多」、「填息本來就不等於報酬」，並強調應該看總報酬率、夏普值、MDD等綜合指標。這一派認為「填息只是誤導性的名詞」，若短期未填息但長期總報酬仍優於他檔，依舊值得投資。

另有部分網友將視野擴及海外市場，推薦美股週配型ETF如ULTY，雖常處貼息狀態，但年化報酬仍達雙位數，認為「配息方式只是工具，資本回收效率更重要」、「填不填息只是過程，看的是最終報酬」。也有人點出「高股息ETF走勢與中小型景氣高度重合，燈號轉紅自然貼息」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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