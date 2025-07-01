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0056慘跟降息風...高股息還能續抱？00878「底氣足」奪高股息1月績效冠軍

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖／中央社
台股示意圖／中央社

連0056也難逃降息風？昨日元大高股息(0056)公告最新配息金額0.866元，雖然年化配息率還有10%，但由於過去一年每季皆配發1.07元，如今首次調降配息金額，引發投資人擔憂。

不敗教主陳重銘今日在Facebook發文表示，之所以配息會縮水，其實是因為ETF成份股的息收就那麼多，又硬要維持10%以上的配息率，只能夠拿過去累積的資本利得，但是老本總會有配完的一天，配完之後就會很恐怖，所以開始縮衣節食了。

陳重銘貼文一出便吸引網友討論，「是之前配太多，回歸5%才是常態」、「00919 會不會也有這麼一天」、「高股息ETF重點還是收到利息要持續投入才有複利效果」，也有投資人提到自己是小資族「00878還可固定買嗎」，馬上就有網友熱心解答「(00878)成本15能抱到現在，一直領息就用息買就好」、「連我媽不敢進場都被我說服買10張賺3萬」。

觀察近1月高股息ETF報酬率，國泰永續高股息(00878)達3.25%奪下同類型ETF報酬冠軍，第二名由國泰股利精選30(00701) 2.73%拿下，此後依序是永豐ESG低碳高息(00930) 2.14%、元大高股息(0056) 1.41%及大華優利高填息30(00918) 1.20%。

ETF理財專家表示，00878成立將近5年已累積深厚的粉絲，全台有將近174萬人持有，本身具有穩健配息優勢及ESG篩選邏輯，是真正能篩選出具有長期經營概念的企業，基金成分股配置上訴求均衡也能降低產業風險，便是00878奪下報酬率冠軍的底氣。

資料來源：CMoney，2025/07/01。
資料來源：CMoney，2025/07/01。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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