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00961直接大爆配0.115元…年化配息率高達15％！最後買進日15號

聯合新聞網／ 綜合報導
FT臺灣永續高息（00961）首度公告配息，以0.115元、年化配息率15%成為7月「配息王」，同時刷新2025年高息型ETF新高紀錄。（歐新社）
FT臺灣永續高息（00961）首度公告配息，以0.115元、年化配息率15%成為7月「配息王」，同時刷新2025年高息型ETF新高紀錄。（歐新社）

根據CMONEY最新統計資料顯示，截至7月1日，共有10檔ETF公布將在本月份除息，最受矚目的是FT臺灣永續高息ETF(00961)以年化配息率15 %亮眼表現奪得配息王寶座。

00961今日公告首配，每單位將配息0.115元，以最新收盤價9.27元計算，不僅單次殖利率達1.24%，年化配息率更高達15%，創下2025年以來高息型ETF最高配息紀錄，並預計於7月16日除息、8月8日發放。

市場法人分析指出，2025年受到川普對等關稅政策衝擊，ETF資本利得收入普遍承壓，多數ETF面臨降息考驗，預期整體指數息率將落在4%至6%區間，儘管下半年全球降息預期升溫，美中貿易關係可望緩和，但配息能力的結構性變化與政策不確定性仍是市場關注焦點。

富蘭克林華美投信表示，FT臺灣永續高息ETF（00961）追蹤NYSE臺灣ESG高息指數，透過市值、流動性、獲利性及ESG評核機制篩選標的，並以股利率及ROE成長率決定配置權重。2025年台灣企業獲利預估成長16%，加上成分股主要布局航運、半導體、金融等高現金流產業，有助提升長期配息穩定性。

在其他即將於近期除息的ETF表現方面，元大高股息（0056）昨日也公告配發每單位0.866元，以今日最新收盤價34.71元計，年化配息率約10.00%位居第二，預計將7月21日除息。

債券型ETF中，群益優選非投等債ETF（00953B）表現亮眼，年化配息率達8.56%。投等債部分，同樣為首配的FT投資級債20+（00982B），每股將配發0.052元、年化配息率約6.71%；緊接著是新光BBB投等債20+ ETF及FT投資級債20+ ETF，年化配息率約為 6.68%。

投資專家建議，在當前全球經濟不確定性增加的環境下，投資人應優先考慮產業配置均衡且具ESG評估標準的ETF產品，並適度調整收益預期。雖然高股息ETF仍具投資價值，但投資人更需要謹慎選擇投資標的，做好風險控管，以因應市場波動。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00982BFT投資級債20+ 00961臺灣ESG永續高息 00953B群益優選非投等債 0050元大台灣50

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