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0056配息縮水 不敗教主揭關鍵：很恐怖、開始縮衣節食了！

聯合新聞網／ 綜合報導
元大高股息（0056）公布7月配息，每單位發0.866元，較前四次配息1.07元大降19％。圖／聯合報系資料照片
元大高股息（0056）公布7月配息，每單位發0.866元，較前四次配息1.07元大降19％。圖／聯合報系資料照片

元大高股息ETF（0056）6月30日公告最新配息，每受益權單位配發金額達0.866元，在連續四季配出1.07元後，首次出現減少的情況。對此，「不敗教主」陳重銘表示，其實成份股的息收就那麼多，又硬要維持10％以上的配息率，只能夠拿過去累積的資本利得，「老本總會有配完的一天！」

陳重銘在臉書發文表示，ETF的配息本質來自成份股的現金流與資本利得，若硬是要維持10％以上的高配息率，就只能動用過去累積的資本利得，也就是俗稱的「拿老本來配息」，但老本總有配完的一天，等到撐不下去，就只能選擇調降配息水準，「配完之後就會很恐怖，所以（0056）開始縮衣節食了」。

陳重銘也提醒，「其實配息都是來自淨值，拿很多的息但是淨值減少，還不如不配息啊！所以不要只是看股利多寡買股票，而是要看淨值成長多少！如果淨值沒有增加，持續減少配息也不會意外」。

0056最近一次公告每股淨值仍逾34.62元，帳上還是有最多的股息收益，但這次配息相較前四次皆1.07元明顯有落差，法人指出，考量資本利得變化、今年台股高股息個股息率也偏低，進入新的年度（以除權息旺季做區分），採穩定配息評估。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

高股息 ETF

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