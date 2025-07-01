0056配息驚見大降幅達19％…配0.866元！達人：還是有高股息的水準

元大高股息（0056），公佈7月份配息政策，這次會在7/21（一）發放0.866元，也就是每張能夠獲得現金866元。

0056已經連續發放四次1.07元，當許多高股息ETF開始調降配息之際，原本我猜測0056最低都還會發放個1元，沒想到這次的降幅很大，直接從1.07元降到0.866元，降幅達19％！

打開元大投信的資料，發現6月30日0056的淨值組成當中，收益平準金有4.87元，資本平準金則還有4.59元，對於發放1元或0.866元，其實對0056而言都不吃力，可能公司還有其他的考量吧！

儘管如此，近四次的配息有1.07+1.07+1.07+0.866=4.076元，以今天的收盤價34.71原來換算，殖利率約12％，還是有高股息特色的水準存在啦！

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