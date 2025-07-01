快訊

午後雷雨來了！3縣市大雨特報、大雷雨狂轟「恐一路下到晚上」

接獲妻噩耗…陳智菡曝彭振聲「悲痛吶喊」：律師可以把真相都說出來

被嫌「車內髒亂」埋殺機…女司機猛刺同事致死 物流車作嘔畫面曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

009811追蹤美國50指數化繁為簡 濃縮美股精華

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
從左至右為：統一美國50 ETF（009811）經理人林良ㄧ、統一投信總經理董永寬、資深副總經理張美媛、協理袁永騰。圖／業者提供
從左至右為：統一美國50 ETF（009811）經理人林良ㄧ、統一投信總經理董永寬、資深副總經理張美媛、協理袁永騰。圖／業者提供

蘋果創辦人賈伯斯名言「簡單其實比複雜更困難，但一旦做到了，便創造了奇蹟」，奠定蘋果在消費性電子產品市場的領導地位。而用簡單的投資策略，濃縮美股精華，正是美國50指數的核心精神。統一投信將於7月9日至11日募集繳款的統一美國50 ETF（009811），其追蹤之指數利用市值篩選出美股50強企業，包括九大產業龍頭，讓投資人用一檔ETF就能掌握美股成長的核心力量。

統一投信分析，根據ICE指數公司資料，009811追蹤美國50指數以在美國證券交易所上市的股票為母體，並排除海外存託憑證（DR股）。同時，指數成分股需具備良好流動性，並滿足三項條件，包括未調整市值必須達到千萬美元等級、股價介於1美元~1萬美元之間，且自由流通比例在5%以上。最後，美國50指數挑選市值排名前五十大企業作為成分股，並以自由流通市值進行加權，反應成分股的實際流動性。

統一投信表示，009811追蹤美國50指數為季調整，於每年的3、6、9、12月定審。其中，成分股新增及刪除在3、9月進行，6、12月僅會進行權重調整以符合市況。不過，面對近年陸續有巨型獨角獸掛牌，為了讓指數更加即時反應市場變化，若新掛牌個股上市已滿半年，且符合美國50指數的市值及流動性等篩選條件，則在每次指數定審時，皆可納入指數成分股名單，並做相對應的權重調整。

統一美國50經理人林良一表示，近期公布的經濟數據及企業財報顯示，美國經濟保持堅韌，大型企業的獲利動能也呈現領先，使今年美股獲利預估仍有雙位數成長，且主要來自大型股貢獻。大型股具備研發能力較強、坐擁護城河優勢，加上營運更具規模經濟，有獲利撐腰，在多頭行情中漲幅通常能領先。美國50指數聚焦美股藍籌股，使追蹤該指數的009811成為布局美股行情的優質選擇。

統一美國50發行價每股10元，募集繳款期間，每張只要一萬元，投資人透過統一投信申購還可享零手續費優惠。009811為半年配，於每年3、9月底評價，保管銀行為臺灣銀行。若將配息帳戶設定為臺銀，還可免除10元跨行匯款手續費，讓配息完整入帳。

統一投信提醒，金融商品淨值有可能因各項總經或產業因素變化而上下波動，投資人選擇ETF時可觀察相關金融市場的政經議題變化及評估個人風險承受程度，以作為投資布局時的參考依據。配息時亦需留意基金配息率與追蹤指數殖利率之差異。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

配息 美股 美國經濟 ETF 009811統一美國50

延伸閱讀

川普2作法造成 美元指數上半年跌近11%創半世紀來最差

川普轟日本不買美國米！網酸：味如嚼蠟…豬都不吃

經濟學者憂美元避險失效 美債還會跌

亞銀總裁：順應美國關切 削減對中國融資

相關新聞

00961直接大爆配0.115元…年化配息率高達15％！最後買進日15號

根據CMONEY最新統計資料顯示，截至7月1日，共有10檔ETF公布將在本月份除息，最受矚目的是FT臺灣永續高息ETF(00961)以年化配息率15 %亮眼表現奪得配息王寶座。 00961今日公

0056配息驚見大降幅達19％…配0.866元！達人：還是有高股息的水準

元大高股息（0056）公布7月配息，每單位發0.866元，較前四次配息1.07元大降19％

0056配息縮水0.866元！00919被點名股價未回股災時高點…網：離烙賽不遠

擁有147萬股民的元大台灣高股息ETF（0056）最新公布季配息，每股0.866元，年化配息雖維持10%以上，卻明顯低於過去4次1.07元紀錄。法人分析，配息調整反映台股高股息成分股息率下滑與資本利得

0050 ETF連結基金不配息級別掛牌 TISA元大投信布局退休長線投資

響應金管會推動「臺灣個人投資儲蓄帳戶」（TISA）制度，強化國人退休資本準備，元大投信率先推出0050 ETF連結基金T...

009811追蹤美國50指數化繁為簡 濃縮美股精華

蘋果創辦人賈伯斯名言「簡單其實比複雜更困難，但一旦做到了，便創造了奇蹟」，奠定蘋果在消費性電子產品市場的領導地位。而用簡...

第一金 ETF 00981B 最新月配息公告 把握7月17日買進

第一金優選非投債ETF (00981B) 最新月配息資訊公告，估算6月收益評價每受益權單位預估配發金額為0.072元。投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。