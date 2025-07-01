0056配息縮水0.866元！00919被點名股價未回股災時高點…網：離烙賽不遠

擁有147萬股民的元大台灣高股息ETF（0056）最新公布季配息，每股0.866元，年化配息雖維持10%以上，卻明顯低於過去4次1.07元紀錄。法人分析，配息調整反映台股高股息成分股息率下滑與資本利得波動。消息一出，市場立刻關注除息後能否填息，高股息ETF策略也再度引發討論。

0056這次配息金額大幅縮水，連續高配息紀錄終止，不少投資人坦言受到影響。法人指出，隨台股高息個股息率走低，配息將回歸穩定政策，未來需以長期現金流和資本利得雙重考量。7月21日即將除息，8月8日配息入帳後，股價表現成為關鍵。

對於0056縮水配息，鄉民看法分歧，有人直呼「完蛋了」、「這個0056不要了」，更有不少人開始比對00919，留言指出「00919連股價都還沒回到股災前的水準，我看離烙賽不遠了」、「00919瘋狂配但都回不來，高配也沒用」，甚至有人反諷「高股息ETF總報酬低落，喜歡的就繼續買沒關係，嘻嘻」。

也有股民安慰「其實還是配很好，遠勝00713」、「10%還是很高啊」、「可以啦，放長線很香了」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。