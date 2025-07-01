第一金 ETF 00981B 最新月配息公告 把握7月17日買進

第一金優選非投債ETF (00981B) 最新月配息資訊公告，估算6月收益評價每受益權單位預估配發金額為0.072元。投資人宜把握7月17日前買進且持有，即刻參與第一金優選非投債ETF月配息，這次配息發放日訂於8月11日，第一金優選非投債ETF提供每月收益分配及收益平準金機制。

7月開始，美國即進入關鍵兩周，第一金優選非投債ETF 經理人王心妤指出，包括7月4日將闖關的大而美個人及企業稅改法案，可能掀起的財政赤字危機，美銀預估，年底前可能新增公債發行量達1兆美元，長短天期公債供給樣態改變，公債市場恐再起波瀾；7月9日則是美國對各國緩徵高關稅到期日，關稅談判是否進入延長賽，持續留意對經濟與通膨後市影響。

王心妤說明，市場預期，美國公債發行重心轉向2至7年期債券，中短天期公債供給量大幅釋出，超額供給恐怕造成價格波動，影響收益型資產投資者持有意願，資金將轉向其他高殖利率資產，非投資等級債券可望受惠收益投資需求。此外，聯準會主席鮑威爾鬆口，下半年降息循環重啟可能性，王心妤提醒，投資人不妨把握近期債券殖利率區間盤整之際，分批進場非投資等級債券，一旦降息資金行情啟動，債券資本利得與收益同步受惠可期。

非投資等級債券投資要留意信用違約風險，目前非投資等級債券發債企業體質穩健，違約率續處於低檔，第一金優選非投債ETF追蹤彭博優選美元非投資等級債券指數投資，投資標的排除CCC最低評級債，同時鎖定殖利率前段班投資組合，降低風險、強化收益水準，Bloomberg資料顯示，6月底彭博優選美元非投資等級債券指數平均存續期間為1.86年、平均殖利率逼近7%，提供投資人追求信用資產收益更好的投資選擇。

7月第一金優選非投債ETF最新配息作業時程已公告，詳見第一金投信官網資訊，網址：https://www.fsitc.com.tw/，把握7月17日前買進或持有，即可享有月配息權益。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。