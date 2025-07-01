00878這次換股邏輯真看不懂！他問：能換去00961或00919？

國泰永續高股息（00878）半年度換股操作，竟意外引爆Dcard投資版網友論戰！這次大動作新增航運股萬海，卻捨棄了人氣更高的長榮，讓許多資深股民滿頭問號，直呼：「這波操作我看不懂！」一位網友更直接發文提問：「00878是不是不香了？該換00919還是00961？」瞬間點燃社群討論烽火！

一位網友在Dcard上發文，表示自己重壓00878，但這次換股讓他開始猶豫是否該分散投資到其他標的，例如00919或00961，希望能降低風險並調整配息頻率。

許多網友對00878這次換股操作也感到困惑，紛紛留言「看不懂這波邏輯！」、「00878去年靠AI紅利才撐住場面，早就該換了！」更有網友直言「不必把雞蛋放在同一個籃子裡，轉移部分部位到其他ETF也是個好方法。」「建議就乖乖選大盤型 ETF 如 0050 006208。」

至於原PO考慮的00919和00961，網友們的意見卻相當兩極。多數人不看好00919，認為它「配息多卻填不回來，不如買0050或006208這類市值型ETF」。反倒是00961，因為五月提高了航運股比例，加上長榮和陽明亮眼的配息成績，被不少人視為潛力股。有網友樂觀預測「00961的報酬率有機會跟著水漲船高！」當然，也有網友提出中肯建議「選擇ETF的關鍵，在於是否認同其成分股和選股邏輯。」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。