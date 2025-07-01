00919接著也會調降配息？市場對長榮海運今明年盈餘預測越來越保守

0056配息調降，從1.07降到0.866。

我自己是覺得隨著市場對長榮海運今明年盈餘的預測越來越保守，00919也在降低長榮海運持股比率，接著00919也會調降配息。

如果有注意的話其實可以發現能不調降配息的高股息ETF都是靠重倉長榮海運，而長榮海運展望開始保守之後ETF們都在賣長榮實現價差，導致長榮海運從260下殺到今天已經跌破200（中間除息32.5元），高股息ETF10%以上殖利率隨著長榮營運慢慢趨於保守，很可能成為歷史。

作為全家已經靠股息在生活的Fire族，下午我也在思考以目前股市的假繁榮（只有台積漲其他很多跌爛漲不回來），我家要怎麼辦？最後結論是半導體追高我不敢，我還是呆呆的守著台股殖利率最高（代表股價最低估）的長榮海運好了。

當然，如果你有別的看法，不要懷疑，你必定是對的。

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