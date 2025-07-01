0056配息下修...但年化殖利率仍達11%！小車：免去填息困難隱憂

＊原文發文時間為6月30日。

0056公告2025年Q3配0.866元，7月21日除息，8月8日發錢。

Q1配1.07元，Q2配1.07元，Q3配0.866元，保守估全年配1.07×2+0.866×2=3.872元。

今日收盤價為34.62元，年殖利率約3.872 ÷ 34.62 ×100%=11.18%。

對比去年（2024年）全部季配的情況：Q1配0.7元，Q2配0.79元，Q3配1.07元，Q4配1.07元，合計配3.63元。若第四季仍能維持0.866元的配息，全年配息還算是小有進步啦！

短評

這次配息下修程度比預期的大，不過以今日收盤價估年殖利率仍有11.18%，與其他高股息ETF相比仍不算低。

最近高股息ETF家族價格有盤整並下修的趨勢，配息太多也會有填息困難的隱憂（如：00919），保守一點配息個人是可以接受的。

畢竟核心持股合理的殖利率是5%以上，高股息ETF配息過高並非常態，持有者要有此心理準備。配多就當賺到，配少也要累積足夠張數以支應生活所需。

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