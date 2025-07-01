計程車司機買00878後逆轉賠錢宿命！張錫：50歲定期定額…65退休千萬不是夢

在華視優選YouTube節目《鈔錢部署》中，國泰投信董事長張錫受邀分享如何用ETF打造退休現金流。

他強調，許多投資人過去操作個股容易「最高殺低」，即使是好公司如台積電（2330），也會賺不到錢，但透過ETF分散風險、長期持有，反而大幅提升獲利機率。

ETF資金流入創新高 投資人逆勢加碼更積極

張錫指出，目前台灣已有超過1500萬人參與ETF，光是今年前五個月，台股ETF資金就增加4400億。

投資人面對大盤修正、川普關稅等不確定因素，反而積極加碼，展現出高度的紀律與信心。

他更用「微笑曲線」為例，說明只要持續定期定額四年以上，投資勝率極高，若以每月投入2.5萬元、年報酬率6%來試算，15年後退休資產可突破千萬，達成月領5萬的目標。

即便50歲才開始，到65歲退休也還有15年，以上舉例...投資絕對不要嫌晚！

在商品配置上，張錫建議退休族可偏重配息型ETF如00878，年輕人則可納入成長型ETF（如00881、00922），打造兼顧現金流與成長力的投資組合。他也分享計程車司機「存00878賺錢」的故事：

有次搭計程車時被司機認出，司機很開心地分享了自己的投資經驗。他說，以前投資股票總是賠錢，操作個股時容易「追高殺低」，一直賺不到錢。後來開始存ETF，尤其是00878，買進200張後，明顯感受到投資變得輕鬆很多。

定期定額才是王道 張錫強調長線心法

這位司機並不是特別會選時點，通常是有錢就買、偶爾加碼，累積張數後感受到「配息很不錯」，每次領到配息都很有成就感。自從專注定期買00878，幾乎不再碰其他個股，投資心態也穩定不少。他自己總結「以前總是輸，現在存ETF穩穩賺，生活輕鬆多了。」

張錫提醒投資人，與其一直在個股追漲殺跌，不如學習司機先生「穩穩買、穩穩抱」，即使不是財經專家，也能靠ETF長期累積財富、享受配息帶來的現金流。

他在節目中建議：「不要閉著眼買，也不要想要一次壓大，重點是定期定額、長期投入，ETF會回饋你穩定的成果。」

針對台股後市，張錫認為基本面強勁，台股ETF每月定期定額高達150億，「Sticky Money」成為穩定台股的重要資金池。他強調數據支撐多頭看法，台灣ETF投資教育成效顯著，市場資金將持續增加，鼓勵投資人抱持耐心、長期參與。

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