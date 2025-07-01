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0056配息0.866、女兒學理財領息1萬2！孫太欣慰：給點時間慢慢存穩穩拿

聯合新聞網／ 孫悟天存股-孫太
台股示意圖／中央社
台股示意圖／中央社

今天（6月30日）公告出來了，這一季0056要配0.866元，除息日是7月21日，比起前兩季的每股1.07元，這次金額少了一些，難免會有人覺得有點失落，不過其實整體來說還算穩定。

我常說，存股這條路最重要的是「走得下去」，不是每一季都能配得剛剛好，這一季稍微低一點，是很正常的事。

說到這，就順便跟大家分享一下女兒這幾季0056的配息紀錄。

她從年初開始慢慢加碼0056，沒有一次買很多，是那種有錢就買一點的方式，到現在手上已經有16,000股了。

今年1月那季領了7,319元，那時大約持有6千多股，4月除息那次，股數變多，領到11,760元。

接下來7月這一季，雖然每股配得少一些，但她的持股數來新高，預估還是可以領到13,846元。

三季加起來，配息已經突破三萬，對她來說，這筆錢就是存股路上的鼓勵。

不是靠運氣，也不是靠技巧，就只是靜靜買+慢慢存+實實拿。

很多朋友看到配息數字變少，會開始想~是不是該換ETF？是不是該先賣掉觀望一下？

但孫太的經驗是：

若你是靠這筆錢生活，那你該關心的是總金額穩不穩定，不是單季數字上下多少。

若你是靠時間累積資產，那你該在意的是持股夠不夠、能不能繼續買，不是市場情緒怎麼說。

有些穩是時間給的，不是股價或殖利率給的。

這世界每天都有人在問：這支還能買嗎？那支還會配嗎？但真正讓你過得安穩的，其實是你對自己規劃的信心，還有你願意相信「慢」也能到的耐心。

就像孫太女兒這樣，從學生時期就開始用手機自己下單，到現在已經能靠自己領息了，說真的，我自己也很感動。

◎本文內容已獲 孫悟天存股-孫太 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

除息 配息 存股 0056元大高股息

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