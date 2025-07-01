聽新聞
0:00 / 0:00
00919按紀律周一買進！真星華曝光選擇時間點原因
按照一周買一次的紀律，買進1張00919，選擇周一買不是因為賺最多；而是每周的例行功課，第一天就把它做完，即可放下心中的一件事。
以前會為了趕參加除息，把手上資金全部買入，企圖多領一點股利，以至於除息後一段時間沒有資金可用。
現在參加除息外，仍預留一定資金，養成分散時間、定期定額、持續買進的習慣，股市的漲漲跌跌，慢慢習以為常，有助於看淡漲跌的心態養成，這樣也蠻好的。
◎本文內容已獲 真星華的存股小天地 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言