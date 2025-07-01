00919按紀律周一買進！真星華曝光選擇時間點原因

按照一周買一次的紀律，買進1張00919，選擇周一買不是因為賺最多；而是每周的例行功課，第一天就把它做完，即可放下心中的一件事。

以前會為了趕參加除息，把手上資金全部買入，企圖多領一點股利，以至於除息後一段時間沒有資金可用。

現在參加除息外，仍預留一定資金，養成分散時間、定期定額、持續買進的習慣，股市的漲漲跌跌，慢慢習以為常，有助於看淡漲跌的心態養成，這樣也蠻好的。

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